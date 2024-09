video suggerito

Morto a 37 anni il giornalista Manuel Mancini: si è sentito male nella sua auto Manuel Mancini, personaggio molto noto nel mondo del giornalismo, della politica e del sociale, è deceduto all’età di 37 anni. Ha avuto un malore in auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Si è spento a soli 37 anni a causa di un malore il giornalista Manuel Mancini. Il 37enne, molto conosciuto sul territorio, si è sentito male mentre si trovava in macchina nei pressi del comune di Valmontone. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: gli operatori sanitari hanno provato a rianimarlo, ma era troppo tardi. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Palestrina, alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Manuel Mancini viveva ad Artena insieme alla sua famiglia. Molto attivo nel mondo del giornalismo, nello sport, nel sociale e nella politica (si era candidato alle ultime elezioni comunali di Artena per sostenere la candidatura a sindaca di Tamara Latini), era una persona benvoluta da tutti. Era era direttore ed editore della rivista ‘Notizie del Cuore', mensile distribuito nei comuni di Artena, Carpineto Romano, Valmontone e Labico, e lavorava come responsabile della Comunicazione del Consorzio ‘I Castelli della Sapienza'. Lascia una moglie e una bambina di due anni e mezzo.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati non appena saputo della morte di Manuel Mancini. "Ci eravamo sentiti solo poco tempo fa e mi avevi parlato del tuo nuovo progetto con tanta enfasi – scrive un amico – La notizia della tua morte caro Manuel mi ha lasciato veramente senza parole. Non è giusto morire cosi. Avevi ancora un mondo di cose da far scoprire alla tua bimba…Vegli su di lei e su tutta la tua famiglia". Anche la sindaca di Artena, Silvia Carocci, ha voluto mandare un messaggio in ricordo del ragazzo. "Manuel lo conoscevo da anni, era un artenese che amava la sua comunità, molto impegnato socialmente, giornalista, candidato alla carica di consigliere comunale nelle ultime elezioni amministrative. Un ragazzo presente, attivo e per questo lo conoscevano tutti. Lui però era innanzitutto padre di una meravigliosa bambina, marito di una donna che amava, figlio e fratello. Non ci saranno mai parole abbastanza per lenire tutto questo dolore. Alla sua famiglia vanno le mie più sentite condoglianze. Quanta amarezza, quanto dispiacere, quanto dolore in questa giornata. Riposa in pace caro Manuel".