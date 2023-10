Morti moglie e marito, gravi i figli: ubriachi i due che hanno causato l’incidente a Palestrina Sono risultati positivi all’alcool test i due uomini che hanno provocato il terribile incidente avvenuto ieri a Palestrina, in provincia di Roma. Indagini in corso per accertare chi dei due fosse alla guida dell’auto.

A cura di Enrico Tata

Positivi all'alcool test. Erano probabilmente ubriachi i due uomini che hanno provocato il terribile incidente avvenuto a Palestrina, in provincia di Roma. Adesso i carabinieri dovranno accertare chi dei due fosse alla guida dell'Audi che ha distrutto una famiglia. Morti Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi, gravi i figli. Ponzo era lo chef del ristorante ‘Il Giardino' di Zagarolo.

Il drammatico incidente di ieri sera a Palestrina

L'incidente è avvenuto ieri sera, poco dopo le 22, a Palestrina sulla via Provinciale Carchitti in prossimità del civico 20. Lo scontro è stato frontale: l'Audi A6 con a bordo le due persone risultate positive all'alcol test ha invaso la corsia opposta di marcia e ha impattato la una Renault Clio su cui viaggiava la famiglia Ponzo.

Come stanno i due bambini rimasti feriti gravemente

Il bambino di dieci anni, stando a quanto apprende Fanpage.it, attualmente è ricoverato nella Terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù con fratture multiple ed è in prognosi riservata. Il fratellino di cinque anni, invece, è ricoverato in Terapia intensiva pediatrica, in condizioni stabili, con trauma polmonare e della colonna. Rimane in prognosi riservata.

La sindaca di Zagarolo: "Tragedia che colpisce tutta la comunità"

"Una notizia dolorosissima ci ha colto questa mattina. Una tragedia che colpisce la nostra città e la nostra comunità. Ci stringiamo profondamente alla famiglia Ponzo e Corradi per la scomparsa di Maurizio e Alessandra", ha dichiarato la sindaca di Zagarolo, Emanuela Panzironi.

"Maurizio era lo chef del ristorante ‘Il Giardino' di Zagarolo: proprio nel periodo che anticipava la Sagra dell'Uva, insieme al proprietario del ristorante Daniele Delle Fratte, ci aveva cucinato una ricetta tipica della tradizione culinaria romana. La simpatia e la professionalità di Maurizio ci hanno accompagnato in cucina in un ricordo che rimarrà indelebile per tutti. A Daniele, alla famiglia Delle Fratte, e a tutto lo staff de ‘Il Giardino' un abbraccio fraterno per la tragica perdita".