Morte di Libero De Rienzo: chiesti 13 anni per lo spacciatore che gli ha venduto la droga Si attende la decisione del giudice dopo la requisitoria del pm sulla morte di Libero De Rienzo. Chiesti 13 anni di carcere per lo spacciatore che gli avrebbe venduto l’eroina.

Tredici anni di carcere per Mustafa Minte Lamin è la richiesta avanzata al giudice dal pubblico ministero della Procura di Roma Francesco Minisci titolare del fascicolo sulla morte di Libero De Rienzo. Quattro per l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato e nove per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. L'attore è scomparso prematuramente il 15 luglio del 2021 a seguito di un'overdose di eroina, il corpo senza vita è stato trovato nella sua abitaizone in zona Madonna del Riposo a Roma.

Per l'accusa De Rienzo è morto per la droga assunta

Ad essere chiamato a rispondere della morte dell'attore è un trentatreenne originario del Gambia, ritenuto presunto responsabile di aver fornito all'attore la sostanza stupefacente, che quest'ultimo avrebbe assunto prima di morire. Il trentatreenne avrebbe inoltre venduto la droga ad altre cinque persone oltre all'attore. Per il pm come riporta La Repubblica "Minte Lamin ha ceduto l'eroina a Libero De Rienzo: vi è inoppugnabile riscontro della cessione alla luce della droga trovata a casa". Il pm è convinto inoltre che l'imputato "abbia ceduto eroina tossica e impura che ha causato l'evento morte. De Rienzo era sano ed è morto a causa della droga assunta". Dunque per il pubblico ministero c'è un chiaro "nesso causale", ad uccidere l'attore sarebbe stata proprio l'eroina fornita dall'imputato.

L'autopsia: "Causa della morte arresto cardiorespiratorio"

Il giudice dell'udienza preliminare ha rinviato a giudizio Minte Lamin, finito a processo deve rispondere davanti ai giudici delle accuse a proprio carico. Dai risultati dell'autopsia svolta sulla salma è emerso che Libero De Rienzo è morto a causa di "un arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta mortale da eroina". Sul cadavere sono state trovate trovate tracce della sostanza stupefacente, ben sette. Ora si attende la sentenza del giudice.