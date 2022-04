Morte Alisia Mastrodonato, 21enne al volante accusato di omicidio stradale: è positivo all’alcol test Alisia Mastrodonato, 19 anni, è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte di venerdì su via Casilina. Il conducente della Bmw su cui viaggiava la ragazza è accusato di omicidio stradale.

A cura di Enrico Tata

È risultato positivo all'alcol test il ragazzo che guidava la Bmw Touring che venerdì notte è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. In seguito allo scontro Alisia Mastrodonato, 19 anni, è morta e gli altri due giovani che si trovavano a bordo della vettura sono ricoverati in gravi condizioni al Policlinico di Roma Tor Vergata e all'ospedale di Colleferro. Si tratta di un'altra ragazza, una 21enne di Palestrina, e del 21enne che era al volante dell'automobile. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30 su via Casilina, fra Colleferro e Segni. I tre ragazzi sono stati soccorsi ed estratti dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco arrivati sul posto, ma per Alisia non c'è stato niente da fare. La Bmw è uscita di strada, ha abbattuto due alberi, si è ribaltata ed è finita nuovamente al centro della carreggiata. Alisia era seduta su uno dei tre sedili posteriori.

Il 21enne al volante della Bmw accusato di omicidio stradale

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, in seguito ai primi accertamenti sarebbe emersa la positività all'alcol test del ragazzo che guidava l'automobile. Non solo: il tasso alcolemico sarebbe di tre volte almeno superiore al consentito. Il giovane verrà indagato per omicidio stradale. Decisiva potrebbe essere la testimonianza della terza ragazza che si trovava a bordo della Bmw, ma i carabinieri che stanno indagando sull'incidente non hanno ricevuto ancora l'ok dei medici per interrogarla.

Lutto cittadino a Valmontone

Alberto Latini, sindaco di Valmontone, il paese di residenza di Alisia, ha proclamato il lutto cittadino e ha scritto su Facebook: "È una giornata triste, oggi, per Valmontone. Nella notte una ragazza di soli 19 anni, Alisia, ha perso la vita in un tragico incidente stradale, lasciando nel dolore la famiglia e quanti la conoscevano e le volevano bene. Una tragedia che ci porta a condividere un lutto che coinvolge l'intera comunità di Valmontone. È per questo che abbiamo deciso di annullare la festa per i 50 anni delle majorettes, in programma domani, perché in giornate cosi non ci sono le condizioni per manifestazioni ludiche. Possiamo solo fermarci a pregare per questa giovane vita spezzata da un destino crudele".