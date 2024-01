Morta un anno fa per meningite non diagnosticata, il papà di Valeria Fioravanti: “Poteva essere curata” “La nostra famiglia è a pezzi. La vita non è più la stessa. Non riusciamo a rassegnarci a quello che è accaduto”, ha detto al Corriere della Sera il papà di Valeria Fioravanti, morta un anno fa per una meningite batterica non diagnosticata in tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Valeria Fioravanti è morta il 10 gennaio 2023, un anno fa, a causa di una meningite diagnosticata troppo tardi. Aveva 27 anni quando ha perso la vita. Un calvario tra ospedali e diagnosi sbagliate, segnato, secondo la famiglia, da almeno due errori medici: l'errata somministrazione del Toradol, un potente antidolorifico, per cefalea e la diagnosi errata di lombo sciatalgia per il mal di testa di cui si lamentava la ragazza, che invece era affetta da meningite batterica.

"La nostra famiglia è a pezzi. La vita non è più la stessa. Non riusciamo a rassegnarci a quello che è accaduto", ha detto al Corriere della Sera il papà della ragazza. "Rileggo le chat di un anno fa: Valeria chiedeva acqua da bere alle infermiere e mi scriveva che neanche la ascoltavano. Le sue analisi dicevano che aveva un’infezione. Aveva rigidità nucale. Febbre alta. Ma per lei nessuno ha fatto niente. E invece poteva salvarsi con l’antibiotico".

Il giorno di Natale del 2022 Valeria è andata al Campus Biomedico di Roma, dov'è stata operata per un foruncolo infiammato. Dopo due giorni, la ragazza si è recata al pronto soccorso del Policlinico Casilino per un forte mal di testa. Il medico l'ha dimessa dopo averle fatto una iniezione di Toradol. Dato che i dolori non accennavano a diminuire, Valeria è andata al pronto soccorso del San Giovanni, dove i medici l'hanno dimessa con una diagnosi di lombo sciatalgia. Il 7 gennaio è stata ricoverata in terapia intensiva al Policlinico Gemelli e il 10 marzo è stata dichiarata morta per meningite batterica.

Le indagini su quanto è accaduto sono state concluse e sono stati iscritti sul registro degli indagati tre medici, uno del Casilino e due dell'ospedale San Giovanni. Le accuse nei loro confronti sono di omicidio colposo, negligenza, superficialità e imperizia. Adesso spetterà ai pm chiedere al gip l'eventuale rinvio a giudizio dei sanitari.

"Quello che è certo è che daremo battaglia fino alla fine. Fino a quando quei medici che non hanno fatto il loro lavoro non saranno condannati. Fino a quando non ci sarà giustizia per Valeria. E perché quello che è accaduto a lei non accada mai più a nessuno".