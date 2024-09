video suggerito

Morta in un incidente, il compagno alla guida ubriaco e drogato: “Mi ha detto amore stai attento” Ali Hoxa resta ai domiciliari, la gip ha convalidato il fermo per omicidio stradale nei confronti della compagna Mariagrazia Bedin e lesioni alla sorella e al figlio di sei mesi nell’incidente a Fondi in cui guidava ubriaco e drogato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

La giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina ha convalidato il fermo per Ali Hoxa al termine dell'interrogatorio che si è svolto oggi. Il ventiduenne è finito ai domiciliari, indagato per l'omicidio stradale della compagna Mariagrazia Bedin e per lesioni a sua sorella e al figlio di sei mesi, entrambi finiti in ospedale dopo l'incidente lungo via Sant’Anastasia avvenuto nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto a Fondi, in provincia di Latina.

Guidava ubriaco e drogato quando la Volkswagen Golf ha sbandato e si è ribaltata, nell'impatto la compagna ventiquattrenne, giovane madre di tre figli, è deceduta sul colpo. Il piccolo invece quando è arrivato al pronto soccorso fortunatamente non rischiava di morire e il suo quadro clinico era tale da non richiedere il ricovero in terapia intensiva. I medici lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso ed è sotto stretto monitoraggio.

"Ho visto un'ombra, forse era un animale"

Hoxa, assistito dal suo avvocato Mario Pellegrino, ha risposto alle domande della gip Laura Morselli su quanto accaduto la tragica notte dell'incidente mortale. "Stavamo rientrando a Pontinia dopo una festa in famiglia a Fondi. Mariagrazia mi ha detto stai attento amore, io ho sterzato con l’auto, perché ho visto un’ombra sulla strada, forse era un’animale" avrebbe spiegato Hoxa al giudice, come riporta Frosinone Today. "Poi ho perso il controllo dell’auto e non ricordo più nulla". Al termine dell'udienza la gip ha convalidato il fermo e disposto per Hoxa i domiciliari.

Convalidato il fermo ai domiciliari

Dopo l'incidente Hoxa è stato sottoposto come da prassi ai test alcolemici e tossicologici, a seguito dei quali è risultato positivo ed è scatatto il fermo, con i carabinieri che lo hanno piantonato in ospedale per il periodo della sua permanenza. Si ipotizza anche, ma la ricostruzione della dinamica del sinistro è ancora in corso, che Hoxa guidasse oltre i limiti di velocità consentiti lungo quel tratto di strada.