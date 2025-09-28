Morta dopo trapianto di midollo, accusati di falso periti che prosciolsero medici del Bambino Gesù

Sulla morte di Lisa Federico si sono chiuse le indagini nei confronti di due periti. Si tratta dei consulenti che hanno prosciolto i due medici del Bambino Gesù dall’omicidio colposo. Sono accusati di falso e di avere omesso informazioni importanti.

Lisa Federico

I periti, che hanno prosciolto i medici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dall'accusa di omicidio colposo per la morte di Lisa Federico, sono accusati di falso. Si tratta dei due consulenti nominati dal giudice delle indagini preliminari per il caso della diciassettenne morta nel 2020 dopo un trapianto di midollo osseo. Nei loro confronti la Procura della Repubblica con il pubblico ministero Pietro Pollidori si sono chiuse le indagini, ora si attende la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio. Per il pm i due periti potrebbero aver falsato il processo a carico dei medici del Bambino Gesù che si sono occupati di Lisa Federico. Potrebbero aver mentito rigaurdo il corretto operato dei dottori che si sono occupati del trapianto.

Per la Procura i periti hanno dichiarato il falso e omesso informazioni

Come riporta Il Corriere della Sera i fatti contestati ai due periti risalgono al 2024. Il perito esperto nel campo dei trapianti per la Procura avrebbe messo nero su bianco che per la giovane sono state rispettate tutte le linee guida previste per i trapianti, omettendo possibili negligenze. Che i parametri della paziente erano "idonei" per la buona riuscita del delicato intervento. Sarebbe stata omessa l'alternativa della terapia immunodepressiva sostenendo invece che il trapianto fosse l’unica soluzione terapeutica. Altra potenziale omissione avrebbe riguardato la compatibilità della giovane paziente con il trapianto per un valore alterato dei globuli rossi.

Lisa Federico morta a 17 anni dopo un trapianto di midollo osseo

L'inchiesta sulla morte di Lisa Federico è partita dalla denuncia per omicidio colposo dei genitori, assistiti dall’avvocato Andrea Aiello. Una prima indagine si è conclusa con la richiesta di archiviazione. La giudice l'ha respinta, disponendo ulteriori approfondimenti, dai quali sono emerse presunte responsabilità a carico non solo dei dettori ma anche dei due periti che li hanno prosciolti.