Morta Assunta del ristorante ‘A casa di Assunta’: lutto cittadino sull’isola di Ponza

Assunta Scarpati, chef e patron del ristorante ‘A casa di Assunta' di Ponza, è morta all'età di 57 anni in seguito a una brutta malattia. Conosciutissima sull'isola laziale, Assunta è stata consigliera comunale e, ricorda l'amministrazione, "ha ricoperto un ruolo fondamentale nel tessuto sociale della comunità ponzese, essendo stata lei punto cardine di molteplici iniziative socio-culturali".

Per questo il comune ha indetto una giornata di lutto cittadino sull'isola per la giornata di oggi, giovedì 7 dicembre, e tutte le bandiere saranno esposte a mezz'asta. Sulla pagina Facebook ‘Comune di Ponza Informa', Assunta viene ricordata così:

Ha lavorato sodo e ha donato tanto alla sua Ponza. Si è spesa per tutti noi e oggi ci lascia un vuoto incolmabile ma anche la responsabilità di un'eredità difficile da raccogliere. Ciò che ci rincuora, in questo momento di profonda tristezza, è l’enorme tributo di stima, riconoscenza e rispetto che da ovunque si palesa. Questo è estremamente incoraggiante perché testimonia che il bene fatto viene sempre riconosciuto ed apprezzato. Assunta eri, sei e sarai un esempio per tutti noi ponzesi e per questo, per sempre, sarai parte di noi.

Tanti i messaggi sui social network per ricordare Assunta, come quello di Michael:

Carissima Assunta,Il mondo ha bisogno di più di te, non di meno. Dal momento in cui ci siamo incontrati ho potuto sentire il tuo amore, per la famiglia, per gli amici, per le persone, per Ponza e per il cibo…. Oh il cibo. Chiunque con cui abbia mai parlato in America dei miei viaggi in Italia, sa di Ponza, e sa di A Casa di Assunta. Gli infiniti frutti di mare freschi. La pasta deliziosa. I dolci immacolati. La vista incredibile e il cuore meraviglioso della bellissima proprietaria.