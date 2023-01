Morta a 27 anni in un incidente: il fidanzato e un altro giovane condannati per omicidio colposo Secondo il giudice il fidanzato della vittima andava troppo veloce al momento dell’incidente. Condannato anche l’altro conducente, che non ha rispettato lo stop.

A cura di Natascia Grbic

Sono stati condannati per omicidio colposo il fidanzato di Gina Turriziani Colonna e il conducente della macchina che nell'estate del 2017 ha centrato in pieno la loro auto per non essersi fermata allo stop. Il giudice del Tribunale di Latina ha condannato entrambi a due anni per la morte della ragazza, avvenuta nell'incidente stradale di quasi sei anni nel capoluogo pontino.

Secondo il giudice, il fidanzato di Turriziani Colonna viaggiava a una velocità troppo elevata quando è stato centrato da una Fiat 500 che non ha rispettato la segnaletica stradale. Nonostante la responsabilità di non aver rispettato lo stop fosse dell'altro conducente, il giudice ha condannato anche il ragazzo della vittima per concorso in omicidio colposo per aver viaggiato a una velocità non consentita in quel tratto.

L'incidente in cui ha perso la vita la giovane studentessa di Latina è avvenuto il 2 luglio 2017 tra via Zì Maria e via della Segheria. Secondo quanto ricostruito dalle varie perizie e indagini che sono andate avanti nel corso degli anni, l'Alfa Romeo Vito sulla quale viaggiava la coppia è stata presa in pieno dalla Fiat 500 guidata da un giovane di Aprilia, che non si è fermato allo stop. L'impatto tra le due vetture è stato devastante: Gina è morta praticamente sul colpo, mentre il fidanzato è rimasto gravemente ferito nel sinistro, ma poi dichiarato fuori pericolo. Per la 27enne, invece, non c'è stato nulla da fare: le lesioni riportate erano molto gravi e i soccorritori non sono riusciti a salvarle la vita. La sua famiglia, distrutta dalla sua morte, si è poi costituita parte civile nel processo.