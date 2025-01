video suggerito

Morta a 27 anni in un incidente: per il giudice il fidanzato correva, l’altro autista non si è fermato È fissata per aprile 2025 la prossima udienza del processo per la morte di Gina Turriziani Colonna, la 27enne vittima di un incidente avvenuto in via della Segheria a Latina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Nelle motivazioni della sentenza di primo grado il giudice ha scritto che la morte di Gina Turriziani Colonna è riconducibile al comportamento dei due imputati finiti a processo. Si tratta dei due conducenti delle auto che si sono scontrati, incidente nel quale la ventisettenne è deceduta. Tutti e due, difesi dagli avvocati Luca Ciavardini, Christian Alviani e Carlo Bonzano, sono ritenuti presunti responsabili della morta della donna e il giudice li aveva condannati a due anni di reclusione per il reato di omicidio colposo in concorso, con sospensione della pena.

Per il giudice il fidanzato di Gina non avrebbe rispettato i limiti di velocità di 50 chilometri orari richiesti lungo quel tratto di strada, mentre l'altro conducente non si sarebbe fermato al segnale di "stop". La prossima udienza come riporta la testata locale Latina Oggi è fissata ad aprile 2025. La famiglia di Gina Turriziani Colonna si è costituita parte civile con l’avvocato Nicola Ottaviani.

L'incidente in cui è morta Gina Turriziani Colonna

L'incidente in cui Gina Turriziani Colonna è morta risale al luglio 20217 ed è avvenuto lungo la strada della Segheria a Latina. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine la ventisettenne al momento dei fatti era in macchina con il suo fidanzato e viaggiava come passeggera quando l'Alfa Mito si è scontrata con una Fiat 500 guidata da un giovane di Aprilia, all'incrocio tra via della Segheria e via della Piscina Scura.

L'impatto tra le due auto è stato violento e Gina è morta praticamente sul colpo, a causa delle ferite gravissime e dei traumi riportati, che non le hanno lasciato scampo. I sanitari giunti sul posto non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvarle la vita. Il fidanzato di Gina, che era al volante, è rimasto gravemente ferito, soccorso e trasportato in ospedale con l'ambulanza, è stato affidato alle cure dei medici e poi considerato fuori pericolo.