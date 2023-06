Morta a 17 anni mentre andava alla festa di fine anno: sabato i funerali di Giulia Capraro Verranno celebrati il prossimo sabato 24 giugno nella cattedrale di San Pancrazio ad Albano Laziale i funerali di Giulia Capraro. La 17enne è morta in un incidente in cui sono rimasti coinvolti altri suoi coetanei.

I funerali di Giulia Capraro verranno celebrati il prossimo sabato 24 giugno a partire dalle ore 11 nella cattedrale di San Pancrazio martire ad Albano Laziale. La giovane è morta lo scorso 12 giugno in un grave incidente stradale a Marino, in cui sono rimasti coinvolti altri suoi coetanei, che viaggiavano nella stessa auto a bordo della quale c'era lei. Per Giulia che avrebbe a breve spento diciotto candeline, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.

In tanti parteciperanno alle esequie, tra amici, parenti e conoscenti, ma anche comuni cittadini, per salutarla per l'ultima volta e stringersi intorno al dolore della famiglia. Come riportato dalle testate locali i funerali inizialmente erano fissati per il 17 giugno, ma ulteriori accertamenti sulla salma necessari in sede d'indagine hanno richiesto che venissero posticipati.

Giulia Capraro morta dopo una festa di fine anno scolatico

Giulia Capraro viveva a Marino e frequentava la classe IV G del liceo Ugo Foscolo di Albano. La sera dell'incidente insieme ai coetanei stava andando ad una festa di fine anno scolastico in un ristorante di Castel Gandolfo ai Castelli Romani. Ma a quella festa i giovani in macchina con lei non ci sono mai arrivati. Secondo quanto ricostruito finora l'auto, una Renault Clio, stava percorrendo viale Bruno Buozzi nel territorio di Marino e insieme a lei c'erano altri due giovani.

Per cause non note e ancora in corso di accertamento si sono scontrati con un'Audi Q5 con al volante un uomo sulla cinquantina. Giulia è morta sul colpo, mentre gli altri due ragazzi, rimasti feriti e in condizioni gravissime sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Il giovane che era alla guida della Clio, sottoposto come da prassi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue è risultato negativo.