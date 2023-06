Incidente a Marino: morta una 18 enne, con amici in auto andava alla festa di fine anno scolastico Tragedia sulla strada nella notte: la vittima dell’incidente in viale Bruno Buozzi a Marino è una ragazza di diciotto anni.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una ragazza di diciotto anni è morta in un incidente stradale avvenuto in viale Bruno Buozzi nel Comune di Marino in provincia di Roma. Il sinistro si è verificato nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 giugno nel territorio dei Castelli Romani. La vittima da quanto si apprende sarebbe una studentessa del liceo Ugo Foscolo di Albano. Secondo le prime informazioni ancora in corso d'accertamento la giovane era in auto insieme ad amici e stavano festeggiando la fine della scuola.

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha soccorso i ragazzi coinvolti nel sinistro. Per la diciottenne non c'è stato purtroppo nulla da fare. I paramedici hanno cercato di rianimarla a lugo, praticandole il massaggio cardiocircolatorio, ma non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso, sopraggiunto probabilmente sul colpo a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non le hanno lasciato scampo