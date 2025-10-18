Morta a 14 anni dopo aver mangiato un dolce in una tavola calda a Roma: 5 indagati per omicidio colposo

La giovane Skylar era arrivata in vacanza a Roma insieme alla sua famiglia. Quella sera aveva cenato in una tavola calda, mangiando un dolce contenente arachidi e morendo per shock anafilattico.

Sono cinque le persone indagate per omicidio colposo in relazione alla morte della ragazzina di quattordici anni, avvenuta dopo aver mangiato un dolce contenente arachidi in una tavola calda a Roma, sulla circonvallazione Gianicolense. La procura di Roma ha chiuso le indagini e iscritto cinque persone nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, sono indagati i due proprietari del locale ‘I love pizza kebab' dove la ragazza aveva mangiato con la famiglia, il titolare della ditta d'importazione del prodotto e i due responsabili della società che commercializza il dolce in Italia.

La giovane Skylar, quattordici anni, è morta dopo aver mangiato una baklava all'interno della tavola calda. Era arrivata in Italia con i genitori dagli Stati Uniti per quella che sarebbe dovuta essere una vacanza, ma a Roma ha invece perso la vita. Quella sera la famiglia era andata a cenare nel locale: a fine pasto, la 14enne ha chiesto un dolce, specificando la sua allergia alle arachidi. Sull'etichetta però, non c'era scritto nulla, e la presenza di arachidi non era indicata. Quando la ragazza lo ha mangiato, si è sentita subito male.