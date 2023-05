Monteverde, l’ospedale abbandonato Forlanini diventa una caserma dei carabinieri La nuova caserma dei carabinieri nel quartiere Monteverde nasce all’interno del Padiglione 17 del Complesso Ospedaliero Forlanini. Alla cerimonia di inaugurazione era presente anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

A cura di Simona Berterame

Il quartiere Monteverde ha una nuova caserma dei carabinieri. Il presidio di sicurezza è nato dalla riqualifica di uno dei locali dell’ex ospedale Forlanini di Roma. Il nuovo polo di legalità è stato inaugurato stamattina con una cerimonia. Presenti alla cerimonia, insieme ai più alti vertici dei militari dell’Arma, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, la presidente dell’assemblea capitolina, Svetlana Celli e l’ex governatore del Lazio, oggi deputato in quota dem, Nicola Zingaretti.

Il progetto viene da lontano: una delibera di Giunta Regionale del 2015. L’edificio è rimasto abbandonato per anni nel degrado e da oggi avrà una nuova vita. "Nove anni e mezzo fa l'allora generale Gallitelli venne da me – ha ricordato Zingaretti – e mi propose di trasformare questo stabile in un presidio dell'Arma. Ce l'abbiamo fatta grazie alla passione e alla testardaggine di tanti funzionari dello Stato, della Regione e del Demanio. Perché in effetti questo è uno dei casi dove la burocrazia ne ha fatte di tutti i colori".

La nuova caserma

Per il ministro Piantedosi si tratta di una dimostrazione efficiente di convergenza tra le istituzioni: “Non solo si restituisce un bene pubblico alla cittadinanza, ma si apre un presidio di sicurezza importante per la città di Roma”. Il ministro ha poi aggiunto che "dobbiamo spostare le attività di polizia nei contesti dove c'è più bisogno, e lo faremo sempre di più e meglio. Lo stiamo facendo nei luoghi della movida, nei poli ospedalieri e in quei luoghi che incrociano i problemi emergenti della società".

La caserma nasce in un'area che si può definire come cittadella ospedaliera con il San Camillo. "Questo presidio darà sicurezza ai cittadini ma anche agli operatori sanitari che in questo momento ne hanno un grande bisogno – ha aggiunto Francesco Vaia il direttore generale dello Spallanzani, Francesco Vaia, a margine della cerimonia di inaugurazione – anche dal punto di vista simbolico è un messaggio importantissimo".