Montesacro allagata: viale Jonio diventa un fiume, acqua dentro ai negozi Viale Jonio è diventato un fiume per la rottura della conduttura. L’acqua è entrata anche dentro ai negozi: traffico in tilt, auto e bus procedono con difficoltà.

A cura di Alessia Rabbai

Foto dal gruppo Facebook Reporter Montesacro

Strade diventate fiumi tra viale Jonio e via Matteo Bandello a Roma. Poco dopo l'ora di pranzo di oggi, intorno alle ore 14 di martedì 20 settembre, una tubatura della conduttura idrica, che si trova al di sotto del manto stradale, si è rotta e l'acqua ha inondato la carreggiata. Le immagini pubblicate dalla pagina Facebook Reporter Montesacro mostrano il vasto allagamento stradale con auto, scooter e bus procedere lentamente per farsi spazio e alzare intorno a loro delle onde. I tecnici Acea lavorano sul posto per fermare la grossa perdita. Fortunatamente non si registrano feriti. Il tratto stradale coinvolto tra viale Jonio e via Bandello è stato momentaneamente chiuso al transito di veicoli e pedoni, in attesa che la rottura venga riparata e l'area messa in sicurezza. Si registrano traffico e code, con congestionamento nel quadrante Nord-Est della Capitale.

L'acqua è entrata anche dentro ai negozi

Data la situazione è stato necessario l'arrivo dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che sono intervenuti in aiuto agli automobilisti con la squadra 6/A del distaccamento di Nomentano. I pompieri hanno soccorso e portato alcuni residenti in luogo sicuro. L'acqua è entrata anche all'interno dei negozi. I negozianti con scope alla mano, hanno cercato di liberarsene. Presenti anche i volontari della protezione civile a supporto delle operazioni e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, per la gestione della viabilità.

Viale Jonio chiuso e linee autobus deviate

Viale Jonio è stato temporaneamente chiuso alla circolazione di auto e pedoni lungo entrambe le direzioni, da piazza Talenti a via Lampedusa. Il quadrante Nord-Est della Capitale è rimasto congestionato dal traffico. Roma Mobilità ha informato gli utenti che "le linee Atac 63, 69, 337, 344, 435 e 351 sono temporaneamente deviate per Talenti-Romagnoli-Nomentana-Sempione-Tirreno-Ionio per un intervento urgente alla rete idrica" si legge in un tweet.