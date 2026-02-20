Monossido di carbonio fuoriesce da una caldaia, tre persone tra cui un 22enne in ospedale

Tre persone tra le quali un ragazzo di ventidue anni sono finite in ospedale per esalazioni da monossido di carbonio. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 19 febbraio, all'interno di un appartamento in via Formalemura nel Comune di Palestrina, in provincia di Roma. I tre intossicati sono due donne di settantaquattro anni e ottantadue anni e appunto un ventiduenne. Tutti e tre hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'accaduto era poco prima delle 21.20, le tre persone si trovavano in casa. Improvvisamente del monossido di carbonio è fuoriuscito dalla caldaia, presumibilmente per un malfunzionamento. In casa c'erano tre persone, che si sono trovate in pericolo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per una fuoriuscita di monossido di carbonio all'interno di un appartamento, sul posto all'indirizzo indicato sono intervenuti i vigili del fuoco, con la squadra di Palestrina 24/A e il Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) della sede centrale.

Si tratta nello specifico di un reparto specializzato, chiamato ad intervenire in situazioni di emergenza, quando c'è la presenza di agenti pericolosi per persone, animali o ambiente, eseguendo operazioni di rilevazione, identificazione, soccorso e decontaminazione. I pompieri giunti sul posto hanno trovato le tre persone intossicate, le hanno affidate al personale sanitario arrivato con diversi mezzi di soccorso e hanno dato il via alle operazioni per la messa in sicurezza dell'abitazione. I tre intossicati sono stati presi in carico e trasportati in ospedale, sottoposti alle cure del caso. Presenti anche le forze dell'ordine per gli accertamenti di loro competenza.