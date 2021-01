Il 10 aprile nel quartiere dell'Eur a Roma si svolgerà la gara del mondiale 2020/2021 ABB FIA Formula E. Si tratta di una tappa della seconda serie di gare che seguiranno il doppio appuntamento di Diriyah del 26 e 27 febbraio. Queste si svolgeranno tra aprile e giugno e avranno luogo in diverse città dell'Europa, dell'Africa e del Sud America. Una delle città europee sarà proprio Roma, con un nuovo circuito rispetto a quelli degli anni passati che sarà svelato la prossima settimana. All'inizio della primavera sarà invece annunciata la terza serie di gare, che si svolgeranno invece in estate. Tutte le tappe sono state realizzate rispettando i protocolli covid, in collaborazione con le città ospitanti in modo da rendere prioritarie la sicurezza e la salute pubblica.

Il gran premio dello scorso anno annullato causa covid

La Formula E è un campionato dedicato solamente a monoposto spinte da motori elettrici. La categoria, ideata nel 2011, ha avuto inizio a settembre 2014 con l'E-Prix di Pechino, dando ufficialmente il via al primo campionato. Lo scorso anno il premio è stato annullato a causa della pandemia da coronavirus, ma quest'anno sono state studiate delle condizioni in modo da permettere il suo svolgimento in sicurezza. "È grande l’entusiasmo di tornare a Roma nel 2021, soprattutto dopo la pausa forzata a cui siamo stati costretti quest’anno. Il terzo Rome E-Prix sancirà l’avvio ufficiale dell’accordo di lungo periodo siglato con Roma Capitale per gareggiare nella città per altri 5 anni. Grazie a un nuovo circuito e alle numerose novità che andremo a svelare nei prossimi mesi, vogliamo rendere l’evento del 10 aprile ancora più entusiasmante e coinvolgente, rimediando in parte alla mancata edizione del 2020 e garantendo ai tifosi uno spettacolo unico", aveva dichiarato Renato Bisignani, General Manager Formula E.