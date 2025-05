video suggerito

Molesta una giovane a scuola guida, istruttore 72enne condannato a due anni di reclusione Un istruttore di scuola guida 72enne dovrà scontare due anni e un mese di reclusione per violenza sessuale e tentati abusi. Ha palpeggiato e molestato una ragazza durante le lezioni per prendere la patente. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Due anni e un mese di reclusione è la pena che il giudice ha stabilito nei confronti di un istruttore di scuola guida ultrasettantenne, condannato per violenza sessuale e tentati abusi. Ha palpeggiato e molestato una ragazza durante il corso per prendere la patente. Lezioni che lui stesso impartiva in una scuola guida in zona Furio Camillo a Roma.

La vittima delle molestie e dei tentati abusi è una ventunenne, assistita in sede processuale dall'avvocata Alessandra Lapadaura, del Telefono Rosa, che le ha fornito assistenza legale dopo essersi presentata al centro antiviolenza e aver già sporto denuncia. Il pubblico ministero aveva chiesto per l'imputato una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Chiede all'allieva se porta il reggiseno e le tocca il seno

I fatti come riporta Il Messaggero risalgono ad agosto del 2021. La giovane, allora ventunenne, aveva deciso di iscriversi a scuola guida, per prendere la patente e poter essere autonoma. Ha iniziato a seguire le lezioni in piena estate, mentre la città si svuota. La ragazza in sede di denuncia ha raccontato che il proprietario della scuola guida, un settantaduenne, ha provato a toccarla. Durante una lezione l'istruttore ha chiesto all'allieva se portasse il reggiseno sotto alla maglietta e con una scusa l'ha fatta sdraiare su un divano, toccandole il seno.

Slaccia la chiusura dei pantaloni e cerca di compiere atti sessuali

La giovane ha continuato a seguire le lezioni perché le aveva già pagate, cercando di farsi coraggio e di affrontare la situazione. Dopo qualche giorno però il settantaduenne l'ha importunata di nuovo, ha offerto alla ragazza un bicchierino di whisky, dicendole che bevendolo sarebbe stata più sveglia alle sue lezioni.

Ha cercato di slacciarle la chiusura dei pantaloni nel tentativo di portarla a compiere atti sessuali. La giovane è riuscita a scappare e a mettersi in salvo, si è fatta coraggio e ha denunciato tutto alle forze dell'ordine. Poi l'invio dell'informativa in Procura e l'inizio del processo, che ha portato alla condanna dell'istruttore di sucola guida per violenza sessuale e tentati abusi.