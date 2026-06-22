video suggerito

Enrico Varriale condannato in Appello a 10 mesi di reclusione per aggressione e stalking sulla ex

Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, è stato condannato a dieci mesi di reclusione per aggressione e stalking sulla ex. La Corted’Assise d’Appello ha confermato la condanna già arrivata in primo grado.