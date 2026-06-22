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Enrico Varriale condannato in Appello a 10 mesi di reclusione per aggressione e stalking sulla ex
Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, è stato condannato a dieci mesi di reclusione per aggressione e stalking sulla ex. La Corted’Assise d’Appello ha confermato la condanna già arrivata in primo grado.
Dieci mesi di reclusione è la condanna che i giudici della Corte d'Assise d'Appello hanno stabilito nei confronti di Enrico Varriale. L'ex vicedirettore di Rai Sport è a processo con l'accusa di aggressione e stalking nei confronti della ex. Confermata la sentenza in primo grado arrivata un anno fa.