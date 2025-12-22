roma
video suggerito
video suggerito

Enrico Varriale condannato a sette mesi per minacce e lesioni alla ex

Enrico Varriale è stato condannato a sette mesi di reclusione con pena sospesa. Il giudice ha riqualificato l’accusa di stalking in minacce.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Enrico Varriale
Enrico Varriale

Sette mesi di reclusione con pena sospesa è la condanna per Enrico Varriale, il giornalista televisivo finito a processo per minacce e lesioni alla ex compagna. La sentenza è arrivata nella mattinata di oggi, lunedì 22 dicembre, il giudice monocratico di Roma ha riqualificato il precedente capo d'imputazione di stalking in minacce. Varriale è stato condannato inoltre al pagamento di una provvisionale di duemila euro alla parte civile. Nei confronti dell'imputato la richiesta della Procura della Repubblica era di sei mesi per l'accusa di lesioni e assoluzione per lo stalking.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Tragico incidente stradale a Roma, auto contro bus: morta una 27enne, grave l'amica
Lo schianto a Ostia: cosa è successo
Come sta l'amica estratta dalle lamiere
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views