Enrico Varriale condannato a sette mesi per minacce e lesioni alla ex

Enrico Varriale

Sette mesi di reclusione con pena sospesa è la condanna per Enrico Varriale, il giornalista televisivo finito a processo per minacce e lesioni alla ex compagna. La sentenza è arrivata nella mattinata di oggi, lunedì 22 dicembre, il giudice monocratico di Roma ha riqualificato il precedente capo d'imputazione di stalking in minacce. Varriale è stato condannato inoltre al pagamento di una provvisionale di duemila euro alla parte civile. Nei confronti dell'imputato la richiesta della Procura della Repubblica era di sei mesi per l'accusa di lesioni e assoluzione per lo stalking.