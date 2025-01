video suggerito

Mohamed Chaabi scomparso a 17 anni da Cassino, l'appello: "Aiutateci a ritrovarlo" Da due giorni non si hanno notizie di Mohamed Chaabi, diciassette anni, scomparso da Cassino il 15 gennaio. I famigliari preoccupati lo stanno cercando.

A cura di Alessia Rabbai

Mohamed

Mohamed Chaabi è scomparso da Cassino. Del diciassettenne non si hanno più notizie da mercoledì 15 gennaio scorso, quando è uscito di casa e si è allontanato e i suoi famigliari non hanno avuto più notizie di lui. Preoccupati per non vederlo rientrare, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche.

I famigliari hanno lanciato anche un appello attraverso Penelope Odv, che supporta le famiglie e gli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Mohamed, siamo preoccupati. Mohamed torna a casa, ti vogliamo bene". Sono giorni concitati, i suoi cari sperano che stia bene, che si trovi al sicuro, magari a casa di qualche amico e si augurano di poterlo riabbracciare presto. Sono già due notti che trascorre fuori e fa molto freddo.

L'identikit di Mohamed Chaabi

Mohamed Chaabi al momento della scomparsa aveva diciassette anni. È alto 1.65 metri, pesa 65 chili, ha capelli ricci e occhi neri. Al momento della scomparsa indossava un piumino bianco con cappuccio e maniche nere, jeans neri, scarpeda ginnastica biancamarca Nike.

Chiunque l'abbia visto è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o il numero di Pronto Penelope 339 6514799 (anche su Whats App e in forma anonima). Qualunque informazione o segnalazione di avvistamento potrebbe rivelarsi utile a ritrovarlo.