Mistero a Roma, uomo trovato senza vita a 31 anni in casa dalla compagna Trovato morto a casa nel quartiere di Nuovo Salario a Roma nella mattinata di domenica 2 marzo. A far scattare l'allarme proprio la fidanzata dopo la tragica scoperta.

A cura di Beatrice Tominic

Tragica scoperta in un'abitazione del Nuovo Salario questa mattina, domenica 2 marzo 2025, a Roma, in via Rodolfo Morandi, dove un uomo di 31 anni è stato ritrovato senza vita in casa. A trovare il corpo, sul divano del salotto dell'abitazione, la compagna che aveva le chiavi di casa, questa mattina, che ha subito fatto scattare l'allarme. Per lui non c'è stato niente da fare, se non dichiararne il decesso.

Trovato morto in casa a 31 anni: cosa è successo

La scoperta è avvenuta questa mattina, nella zona fra i quartieri di Fidene e il Nuovo Salario, nella zona nord est della capitale, quando la fidanzata, che aveva con sé le chiavi di casa, è entrata nell'abitazione. Il compagno, un uomo di 31 anni, si trovava disteso sul divano e non respirava. Così ha fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia di Stato, insieme ai colleghi della Scientifica e al medico del pronto soccorso sanitario del 118 che ne ha accertato purtroppo il decesso. Poi sono scattate le indagini.

Mistero a Roma, trentunenne trovato morto in casa

Gli agenti del distretto di Fidene Serpentara si sono subito messi al lavoro per cercare di chiarire cosa possa essere successo. Non ci sarebbero segni di effrazione sulla porta né tracce di droga nell'appartamento. Il medico legale non ha riscontrato evidenti segni di violenza sul corpo del trentunenne. Non è escluso che presto possa essere disposta l'autopsia sul corpo. Nel frattempo sono scattate le indagini.

Le indagini sul trentunenne trovato morto in casa a Roma

Dopo il ritrovamento sono subito scattate le prime verifiche con la collaborazione della polizia scientifica che, all'interno dell'appartamento, non ha riscontrato tracce di sostanze stupefacenti o simili. Nessun segno evidente di violenza sul corpo del trentunenne. Gli inquirenti hanno ascoltato a lungo anche la donna che ha ritrovato il compagno per cercare di chiarire cosa non torna sull'accaduto. Al momento chi indaga non esclude alcuna ipotesi, neppure quella di un malore fatale: presto sarà disposta l'autopsia per cercare di chiarire le cause della morte.