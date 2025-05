Mistero a Roma, svenuto e pieno di lividi davanti alla discoteca: 20enne massacrato nella notte

video suggerito

Un ragazzo di 20 anni è stato trovato steso su un marciapiede di via Tagliamento a Roma, poco distante dall'ingresso di una discoteca. Presentava lesioni in tutto il corpo. Il Messaggero riporta le sue parole: "Ricordo quello che ho fatto prima ha dichiarato il giovane alla polizia ma le percosse che ho subito hanno cancellato i miei ricordi di quei terribili momenti".

Un'aggressione brutale, un misterioso pestaggio in piena notte. È stato un gruppetto di ragazzi oppure un aggressore solitario? La prima persona ad arrivare sul posto e ad accorgersi di quanto avvenuto è stata la sorella della vittima: "Non respirava quasi più ha detto la sorella agli agenti aveva il volto livido dalle percosse. Aveva escoriazioni sul volto. Una cosa impressionante. Ho temuto che fosse morto".

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno accompagnato d'urgenza il giovane al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. I medici hanno refertato un trauma cranico e diverse contusioni su corpo e volto, dove sono evidenti e molti i lividi. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.

"Mio fratello deve avere giustizia racconta la sorella agli avvocati . Non si può rischiare di morire al Centro di Roma. Non mi scorderò mai come stava quando l'ho trovato. Sembrava uno straccio su un marciapiede. È evidente che qualcuno l'ha trascinato lì dopo averlo picchiato a sangue", racconta la sorella al Messaggero. Le indagini sono ancora in corso e i responsabili ancora non sono stati individuati. Accertamenti per verificare la versione della vittima e della sorella e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.