Mistero a Roma, dov'è comparsa una grossa macchia di sangue sul marciapiede nei pressi di Piazza Meucci, vicino via Oderisi da Gubbio, in zona Marconi a Roma. Secondo le informazioni apprese erano circa le 8 di stamattina, giovedì 16 giugno. A notarla una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale del XI Gruppo Marconi, in transito in zona per i consueto servizio di controllo del territorio. Gli agenti si sono fermati anche a seguito della segnalazione di alcuni residenti, per cercare di capire da dove provenisse. Hanno seguito la scia di sangue che proseguiva sull'asfalto, fino ad arrivare ad un cassonetto. Dopo averlo esaminato, al suo interno hanno rinvenuto un coltello, chiuso in una busta di plastica, anch'essa insanguinata. Gli agenti alla vista dell'arma bianca alquanto sospetta hanno chiesto l'intervento della Polizia Scientifica della Polizia di Stato, al lavoro sul posto per gli accertamenti del caso. Nel frattempo hanno transennato la zona, per permettere lo svolgimento dei rilievi in sicurezza.

Macchia di sangue sul marciapiede a Marconi

I residenti in zona Piazza Meucci, via Oderisi da Gubbio durante la mattinata hanno notato le auto delle foze dell'ordine e diverse persone in strada attirate dal transennamento. Cercando informazioni sui social nework chiedendo nei gruppi di quartiere, si sono domandati cosa fosse accaduto, confrontandosi gli uni con gli altri, per capire se qualcono avesse sentito o visto qualcosa di strano durante la notte passata o al mattino presto, ma nessuno pare aver notato o udito nulla che potesse far pensare, ad esempio, ad un'aggressione. Sono ancora pochissime le informazioni trapelate, gli accertamenti sono in corso e gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Per saperne di più sarà necessario attendere le prossime ore.