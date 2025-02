Minacciano la maestra del figlio armati di bastone all’uscita di scuola: “Colpa tua se non ha voti alti”

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Minacce e stalking all'uscita di scuola, con aggressioni verbali quotidiane così violente che aveva iniziato a farsi accompagnare a casa dalle colleghe, per non restare sola. Questo è l'incubo che viveva un'insegnante di scuola elementare di Segni, in provincia di Roma. A maltrattarla, una coppia di genitori che la ritenevano responsabile dell'andamento didattico non abbastanza soddisfacente del figlio. Una volta si sono presentati all'uscita da scuola anche armati di bastone per spaventarla. Preoccupata per la sua incolumità, ha sporto denuncia. E per i due, un quarantaquattrenne e una quarantottenne, sono scattati gli arresti domiciliari.

Minacce e stalking all'insegnante del figlio: cosa è successo

I primi episodi risalgono a gennaio 2022, ma sono diventati sempre più gravi da metà ottobre scorso, quando la mamma del piccolo, dopo essere entrata nell'istituto scolastico arbitrariamente, ha chiesto e ottenuto un colloquio con la docente. Una volta accolta, ha iniziato ad urlare contro l'insegnante, chiedendole di non rimproverare più il bambino. Nella stessa giornata era arrivato a scuola anche il marito: prima ha atteso la maestra fuori scuola, poi l'ha seguita fino alla sua abitazione, minacciandola con tono aggressivo.

Questo è stato il primo di tanti episodi che hanno spaventato la donna: fatti simili si sono susseguiti nei giorni successivi fino al 19 dicembre. In quella giornata, a pochi giorni da Natale e dalla pausa natalizia, la mamma dell'alunno avrebbe seguito la maestra anche fuori dalla scuola e, agitando un bastone, l'avrebbe ancora minacciata.

La maestra smette di uscire da sola: scatta la denuncia

Dopo aver sporto denuncia, sono scattate le indagini. Gli inquirenti, fra i testimoni, hanno ascoltato anche il personale didattico e i genitori dei compagni di classe del figlio dei due indagati e hanno ricostruito l'intera vicenda iniziata, come anticipato, nel gennaio del 2022. Da quando erano iniziate le minacce e lo stalking, per paura di essere aggredita fuori dalla scuola, l'insegnante aveva iniziato a farsi accompagnare a casa dalle colleghe, a turno. Ultimamente, inoltre, aveva smesso di uscire da sola.

Stalking e minacce alla maestra del figlio: genitori agli arresti domiciliari

Dopo la fase investigativa, la scorsa settimana i carabinieri hanno rintracciato entrambi i genitori dell'alunno: per loro sono scattati gli arresti domiciliari. Oltre alla misura cautelare, il provvedimento del Gip prevede l'applicazione del braccialetto elettronico nei confronti degli indagati con il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con l'insegnante e di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla stessa.