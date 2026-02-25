Cerca di uccidere la nuora a colpi di mannaia dopo aver portato i bimbi a scuola: non accettava si separasse dal figlio

Il movente del tentato femminicidio di una donna colpita con una mannaia dal suocero è che non voleva lasciasse il figlio. L’85enne è stato arrestato.

Non voleva che la nuora si separasse dal figlio. Questo è il movente della violenta aggressione di cui è stata vittima una donna di quarantuno anni, ferita a colpi di mannaia in strada nel quartiere Gianicolense a Roma questa mattina, mercoledì 25 febbraio. A finire in manette un uomo di ottantacinque anni, che i carabinieri hanno arrestato per tentato femminicidio.

A salvare la donna è stato un maresciallo dell'Arma, libero dal servizio, che al momento dei fatti stava camminando in strada con sua moglie. Ha avuto la protezza d'intervenire, così ha agito in suo soccorso, ha bloccato l'anziano disarmandolo e scongiurando che accadesse una tragedia. I carabinieri della stazione di Bravetta, della Compagnia di Trastevere, hanno immediatamente preso in carico il caso.

La donna è stata colpita una decina di volte in testa e su una mano. Aveva appena lasciato i figli a scuola, quando l'uomo le ha teso un vero e proprio agguato. Sul luogo dell'aggressione è giunta un'ambulanza, che ha preso in carico la donna e l'ha trasportata con l'ambulanza all'ospedale San Camillo Forlanini in codice rosso per aggressione con arma bianca. I medici l'hanno subito presa in carico, sottoponendola alle cure del caso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi, ma non rischia di morire.

La donna giunta al pronto soccorso del San Camillo Forlanini in codice rosso ha riportato ferite lacero contuse allo scalpo e alla mano, immediatamente suturate. È ancora in corso il percorso diagnostico in pronto soccorso e non può essere esclusa al momento la necessità di una revisione chirurgica della mano in sala operatoria. Le condizioni sono stabili.