Minaccia l’ex davanti la figlia incinta, aveva in auto seghetto e martello: “Sei morta e non lo sai”

Immagine di repertorio

Un'aggressione violentissima, con minacce di morte che hanno fatto scattare l'immediato intervento della polizia. Un uomo di 40 anni, Y.M., è stato arrestato dagli agenti del VI distretto Casilino per aver minacciato di morte l'ex compagna davanti la figlia incinta. Con lui aveva un martello, un coltello, una mazza da baseball e un seghetto: secondo gli inquirenti non è escluso che volesse utilizzarli proprio per fare del male alle donna.

L'episodio è riportato da LaPresse. Il 40enne, già ricercato perché destinatario di un provvedimento restrittivo, era andato sotto casa della donna, con la quale in passato era stato sposato. Una volta lì ha cominciato a insultarla davanti alla figlia, in stato di gravidanza, e minacciando ripetutamente di ucciderla. Te sei morta, te sei morta forse non lo sai!", "Mo te faccio vedè a brutta ‘nfame", "Te faccio vede se non te se portano via oggi", "Vengo quando semo pronti", "Stamo arrivà, semo tutti", "t'ammazzo", sono solo alcune delle frasi che il 40enne le ha rivolto, facendole temere per la sua incolumità fisica. Frasi che hanno fatto scattare l'allarme e che hanno indotto i poliziotti a mettersi sulle tracce dell'uomo, considerato un serio pericolo per la donna, che era arrivata a temere non solo per lei ma anche per la figlia incinta.

L'uomo è stato arrestato dai poliziotti del distretto del Casilino dopo un'indagine lampo coordinata dalla procura di Roma, che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. Bloccato nel quartiere di Ponte di Nona, è stato portato nel penitenziario di Rebibbia, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.