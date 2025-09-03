Mikolaj sergente maggiore della Folgore morto in moto, tornava dalla famiglia dopo il servizio”

Mikolaj Trovato

Si chiamava Mikolaj Trovato il quarantaduenne morto nell'incidente stradale tra la sua moto e un camion sulla strada Verentana nel tardo pomeriggio di lunedì scorso primo settembre. Sergente maggiore della Folgore, era sposato, e quando si è verificato il sinistro in cui ha perso la vita stava tornando a casa dalla sua famiglia dopo il servizio. Terminati gli accertamenti la salma verrà restituita alla famiglia per la celebrazione dei funerali per dargli l'ultimo saluto.

I messaggi di cordoglio a Mikolaj Trovato

La notizia della scomparsa di Mikolaj Trovato si è diffusa in breve tempo, la comunità si è stretta intorno alla famiglia. Tantissimi i messaggi di cordoglio, tra i quali quello del ministro della Difesa Guido Crosetto, che lo ha ricordato come "un servitore dello Stato". Trovato era originario di Pitigliano, l'amministrazione comunale ha rivolto le condoglianze alla famiglia: "La comunità è sconvolta dalla notizia della morte di Mikolaj Trovato. Conosciuto dagli amici come Miko, il nostro concittadino ha perso la vita a soli quarantadue anni in un terribile incidente mentre rientrava a casa da Viterbo, dove lavorava per l'Esercito italiano. Alla sua famiglia va l'abbraccio commosso della nostra comunità".

L'incidente sulla Verentana in cui è morto Mikolaj Trovato

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente erano circa le ore 18.30, Mikolaj Trovato era in sella alla sua moto e stava percorrendo la strada Verentana quando per cause non note si è scontrato con un camion. Trovato è deceduto sul posto dopo l'impatto. A nulla purtroppo è servito l'intervento dell'eliambulanza. Il personale sanitario non ha potuto fare niente per salvargli la vita. Presenti sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno svolto i rilievi scientifici e lavorato per ricostruire la dinamica esatta del sinistro.