Michele Quacquarelli scomparso a 43 anni da Fontana di Trevi Sono ore di apprensione per i famigliari di Michele Quacquerelli, scomparso da ieri in zona Fontana di trevi a Roma. I poliziotti lo stanno cercando.

A cura di Alessia Rabbai

Michele Quacquarelli è scomparso all'età di quarantatré anni in zona Fontana di Trevi a Roma. Dell'uomo non si hanno più notizie da ieri, giovedì 6 gennaio, festa della Befana. È uscito di casa e non ha più fatto ritorno, i suoi famigliari non vedendolo rientrare si sono rivolti alle forze dell'ordine e ne hanno denunciato la scomparsa. Michele è nato il 7 febbraio del 1979 ed originario di Terlizzi, Comune in provincia di Bari. Arrivata la segnalazione dei famigliari sono partite le ricerche condotte da parte del Commissariato Borgo della Polizia di Stato, che è sulle sue tracce e sta battendo l'area circostante alla Fontana di Trevi. Ha dunque passato la prima notte fuori casa, non si sa se in strada oppure se si trovi a casa di qualcuno. La speranza di chi lo conosce è che stia bene e di ritrovarlo presto vivo.

L'identikit di Michele Quacquerelli

Michele Quacquerelli ha capelli neri e indossa occhiali da vista. È alto un metro e 73 centimetri e ha una corporatura molto magra. Al momento della scomparsa indossava pantaloni di colore grigio e una giacca blu. Tra le caratteristiche che potrebbero renderlo riconoscibile è che fuma molto. Sono ore di apprensione per i famigliari, ieri via del Corso e le strade circostanti in occasione dell'Epifania sono state invase da una folla di persone. Le ricerche sono in corso, i poliziotti lo stanno cercando nel centro storico, nella zona del Tridente e vie limitrofe. Al momento non risultano essere arrivate segnalazioni alle forze dell'ordine. Chiuque lo avesse visto o avesse notato una persona che possa assomigliargli è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 per segnalarne l'avvistamento.