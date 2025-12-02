“Mi hanno sequestrato, vogliono uccidermi”, a Tor Sapienza gli agenti salvano 20enne con mani e piedi legati

Gli agenti della Locale lo hanno trovato con mani e piedi legati, seminudo e a piedi scalzi, che chiedeva aiuto. “Mi hanno rapito e vogliono uccidermi”.

Seminudo e a piedi scalzi, con mani e piedi legati: così gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno trovato un ragazzo di 20 anni la scorsa notte in via Salviati, a Tor Sapienza, nei pressi dell'Ufficio immigrazione della Questura e a pochi passi dal campo rom. I caschi bianchi del IV Gruppo Tiburtino e del Gruppo sicurezza pubblica Emergenziale si sono trovati davanti il ragazzo verso le 4 della notte. Era appena fuggito dal campo rom, aveva i piedi e i polsi immobilizzati con fascette di plastica autostringenti, fasce e legacci ed era seminudo, con i piedi scalzi.

Fugge dal campo rom seminudo e con mani e piedi legati: i primi soccorsi

"Mi hanno sequestrato – avrebbe detto loro il giovane, spaventato – Vogliono uccidermi". Il giovane stava scappando dal campo rom quando si è trovato davanti le pattuglie e si è rivolto a loro in cerca di aiuto e supporto.

Gli agenti, oltre a prestargli il primo soccorso e a tentare di tranquillizzarlo come potevano, hanno immediatamente allertato il personale medico che lo ha raggiunto in via Salviati. Oltre allo stato di evidente preoccupazione, aveva delle ferite e stava perdendo sangue. Il giovane, nel frattempo, ha spiegato ai caschi bianchi di essere stato rapito e che c'era qualcuno che voleva ucciderlo senza scendere nei dettagli. Gli agenti hanno provato a ricostruire l'accaduto cercando informazioni all'interno del campo rom, senza successo: nessuno avrebbe voluto collaborare, come precisa l'edizione romana de la Repubblica.

Come sta il 20enne trovato seminudo e legato a Roma: indagini in corso

Fortunatamente, nonostante lo spavento e le condizioni in cui è stato ritrovato il giovane, non si trova in grave stato di salute. Sul caso, però, sono scattati gli approfondimenti da parte della Direzione Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Roma Capitale che sta cercando di raccogliere più elementi sulla vicenda per cercare di ricostruire i fatti e cercare di chiarire cosa possa essere accaduto. Al vaglio degli agenti le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza installate negli uffici della Questura di Roma che potrebbero aver ripreso i responsabili del sequestro.