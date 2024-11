video suggerito

Mezzo Ama precipita nella corte di un palazzo e sfonda il muro: grave autista e proprietaria di casa L’incidente è avvenuto verso le 4.45 di questa mattina in via Vitorchiano a Roma. Per cause ancora in via di accertamento, l’operatore Ama ha perso il controllo del mezzo, precipitando nella corte di un palazzo e sfondando il muro portante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

86 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia sfiorata verso le 4.45 di questa mattina a Roma, in via Vitorchiano. Per cause ancora da accertare, il conducente alla guida di un autocompattatore dell'Ama ha perso il controllo del mezzo, precipitando dalla strada nella corte di un palazzo e abbattendo un pezzo di muro portante dello stesso. A rimanere feriti sono stati l'operatore della municipalizzata e l'inquilina dell'appartamento, travolta da parte della parete. Entrambi sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco e trasportati in codice rosso in ospedale per le cure del caso.

Sul posto, per il recupero del mezzo, i Vigili del Fuoco con l'ausilio dell'autogru in dotazione per recuperare l'automezzo. Le operazioni di recupero e della messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso, mentre i due appartamenti coinvolti dal crollo sono stati dichiarati inagibili.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, oltre ai tecnici dell'Italgas per verificare se vi siano eventuali fughe di gas causate dall'incidente. Nella caduta, infatti, il mezzo Ama ha colpito dei tubi del gas, e ci si vuole accertare che non siano stati danneggiati. Al momento la situazione sembrerebbe sotto controllo, anche se tanto è stato lo spavento dei residenti per l'incidente, che hanno sentito il forte boato causato dal crollo del mezzo e del muro in modo totalmente inaspettato. Al vaglio delle forze dell'ordine le cause del sinistro, la cui dinamica è ancora in via di accertamento. Nella caduta, l'autocompattatore si è danneggiato in modo serio, con il conducente rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo: sono proprio le sue condizioni quelle che destano più preoccupazione data l'altezza da cui è caduto e la gravità del sinistro.