Mezza maratona di Roma: percorso, orari e chiusure strade Domenica 7 novembre in programma la mezza maratona di Roma. Il percorso si snoderà per le strade del centro storico, di Testaccio, di Prati, del quartiere Flaminio e del Villaggio Olimpico. Sono previste chiusure al traffico e deviazioni per quanto riguarda i bus Atac. La partenza della maratona è prevista alle 9.30.

A cura di Enrico Tata

Domenica 7 novembre è in programma la mezza maratona di Roma. La partenza e l'arrivo sarà in via dei Fori Imperiali, ma il percorso si snoderà per le strade del centro storico, di Testaccio, di Prati, del quartiere Flaminio e del Villaggio Olimpico. Sono previste chiusure al traffico e deviazioni per quanto riguarda i bus Atac.

Gli orari della mezza maratona: partenza alle 8.30

La mezza maratona si svolgerà dalle 7.30 fino alle 13 circa. Ci sarà una gara di 21 chilometri, con partenza alle ore 8.30, e una gara aperta a tutti di 10 chilometri con partenza alle ore 9.

Le chiusure stradali per la mezza maratona

Le prime chiusure stradali scatteranno già alle 14 di sabato su via dei Fori Imperiali a causa dell'allestimento della zona partenza/arrivo. Per questo verranno deviate le linee di bus Atac 51, 75, 85, 87, 117 e 118. In generale verranno disposte le chiusure temporanee di tutte le strade in cui passeranno i corridori della mezza maratona.

Leggi anche Roma blindata per il G20, il lunghissimo corteo di Joe Biden con 30 macchine paralizza mezza Roma

Il percorso della mezza maratona di Roma

Questo il percorso della mezza maratona di Roma:

piazza Venezia, via del Teatro Marcello, Bocca della Verità, via dei Cerchi e Porta Capena, viale Aventino e via Marmorata, il lungotevere da piazza di Monte Savello a Ponte Vittorio, via San Pio X, via della Traspontina, via Crescenzio, via Cola di Rienzo, piazza e ponte Cavour, via Vittoria Colonna, piazza Mazzini, via Oslavia, i lungotevere Oberdan, Della Vittoria, Cadorna, Flaminio, Thaon di Revel, ponte Duca D'Aosta, Salvo D’Acquisto e Acqua Acetosa. E poi ancora viale della XVII Olimpiade, viale Tiziano, piazzale delle Belle Arti, il lungotevere delle Navi e Arnaldo da Brescia (il sottopasso), Passeggiata di Ripetta, piazza Augusto Imperatore, via del Corso.

Atac: bus deviati nella zona della gara

Durante la gara di domenica saranno sospesi i capolinea di piazza Venezia, via del Teatro Marcello, Monte Savello, lungotevere Marzio, via Paola e via della Traspontina, piazza Pia, piazza Mancini, piazza Cavour, viale Giuseppe Volpi e viale della XVII Olimpiade.

Saranno deviate le seguenti linee Atac: H, 8, 19, 23, 30, 34, 40, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 98, 115, 118, 160, 170, 180, 190, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 628, 715, 716, 781, 870, 881, 910, 911, 913, 916, 982, 990, C2 e C3.

Sospesi, invece, i collegamenti 2 (dalle 7,40 alle 10,40), 40 e 64 (dalle 7,10 alle 11,30), 70 (dalle 6,30 e sino a cessate esigenze).