Mettono a caricare l'auto elettrica direttamente da casa: la ciabatta calata dal primo piano alla strada Auto in carica, l'energia elettrica arriva dalla casa al primo piano con un percorso di fili e ciabatte. E il video diventa virale.

L'auto elettrica a caricare dalla finestra.

Un filo che scende dalla finestra al primo piano, due ciabatte sospese in aria e una macchina elettrica lasciata in sosta a bordo strada. È così che una piccola automobile elettrica è stata messa in carica prima di ripartire qualche sera fa nella capitale dove, è sempre più chiaro, ognuno fa quel che può.

Il video dell'automobile in carica dalla finestra di casa

A rendere noto il video, girato per le strade della capitale qualche sera fa, la nota pagina Instagram Welcome to Favelas. Una soluzione provvisoria che sembra essere ideale in questo caso per tornare a muoversi lungo le strade in città. Una soluzione che, in breve tempo, ha attirato l'attenzione di molti utenti che hanno deciso di commentare il video, molti dei quali per esprimere apprezzamenti sull'idea (da non riprodurre a casa propria) avuta dal proprietario dell'automobile.

In carica dalla finestra di casa: le reazioni del web

Non hanno tardato ad arrivare i commenti sotto al video pubblicato sul profilo Instagram di Welcome to Favelas. Molte delle reazioni, a differenza di ciò che forse alcuni si aspettavano, sono in realtà di stima nei confronti del proprietario dell'auto elettrica e, per quanto riguarda alcuni, di sorpresa.

"Pensare che almeno sta usando la corrente di casa sua", commenta una persona, pensando che sarebbe potuta andare peggio. "Ci sono cinque prese libere sulle due ciabatte, e nessuno ne ha ancora approfittato?", si chiede, ironicamente, un altro. "E se usassimo il 100% del nostro cervello?", è l'apprezzamento di un altro utente ancora. Fino al commento di stima e approvazione: "Se non si ha un garage, è un bell'accrocco, una buona soluzione".