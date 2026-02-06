Mette le telecamere in casa e vede il marito violentare la cagnolina: “L’ha poi abbandonata in un campo”

Immagine di repertorio

Ha violentato la cagnolina della ex compagna, abusi ripresi dalla telecamera dello smartphone lasciata accesa in camera da letto e l'ha abbandonata in un campo. I fatti sono avvenuti in un'abitazione di Roma Est a dicembre del 2022. Un uomo di cinquantaquattro anni di origini romene è finito a processo e deve rispondere del reato di maltrattamenti sugli animali. A denunciare le violenze è stata la ex compagna dell'uomo, insospettatita che in sua assenza facesse del male alla sua amica a quattro zampe. La donna ha sporto denuncia, consegnando il filmato ai carabinieri, la Procura della Repubblica ha acquisito l'informativa e ha aperto le indagini. L'uomo è finito davanti al giudice e dovrà rispondere delle accuse a proprio carico. Oltre agli abusi sessuali sul cane è già indagato per maltrattamenti in famiglia.

Come riporta La Repubblica la coppia conviveva in un appartamento nel quadrante Est della Capitale. Una relazione che, come raccontato dalla donna in sede di denuncia, da un po' di tempo era in crisi, e il compagno avrebbe manifestato comportamenti violenti. La donna ha avuto il sospetto che avesse degli attegiamenti violenti anche con la sua cagnolina. Non sentendosi tranquilla quando usciva di casa e li lasciava da soli, ha pensato di mettere una telecamera per monitorare ciò che accadeva in sua assenza. "Avevo un dubbio. Quindi ho lasciato il telefono con la videocamera accesa in camera e ho ripreso tutto" ha spiegato la donna agli investigatori. Ma dalle immagini è emerso un quadro sconcertante e violento: l'ex compagno quando non c'era abusava sessualmente della cagnolina, una violenza durata dodici minuti.

Nel capo d'imputazione, come riporta La Repubblica, c'è scritto: "Sottoponeva il suo cane, di razza meticcia femmina e di taglia media a sevizie costringendolo a subire atti sessuali". La donna tornata a casa ha ripreso il telefonino e ha guardato il video sconvolta, ha chiesto spiegazioni al compagno, che ha negato tutto. Si è poi recata in caserma portando il video ai carabinieri e ha sporto denuncia. L'uomo è finito a processo e dovrà riposndere delle accuse a suo carico di maltrattamenti sugli animali.