Metromare, chiusura parziale a febbraio 2026: date dello stop, orari e tratte interrotte

Metromare di Roma parzialmente interrotta a febbraio per lavori: stop alle corse fra Porta San Paolo e Magliana dal 9 al 13 febbraio e dal 16 al 20 febbraio tra le 11 e le 16:30. Ecco date, tratte coinvolte e alternative.

Disagi in arrivo per chi utilizza la ferrovia Metromare che collega Roma a Ostia: a febbraio 2026, infatti, sono previsti lavori di riqualificazione straordinaria nella stazione di Porta San Paolo, con conseguenti interruzioni parziali del servizio.

Gli interventi sono a cura dell'azienda regionale incaricata della manutenzione di strade e ferrovie Astral e riguarderanno pensiline e banchine della stazione. A causa dei lavori verrà sospesa la circolazione ferroviaria fra Porta San Paolo e Magliana su una parte della linea dal 9 al 13 febbraio e dal 16 al 20 febbraio nella fascia oraria dalle 11.00 alle 16.30. Per saperne di più visita il sito romamobilita.it

Quando chiude la Metromare da Porta San Paolo a Magliana: date e orari

A causa dei lavori su una pensilina nella stazione di Porta San Paolo, verrà chiusa la tratta della Metromare fra Porta San Paolo e Magliana. La chiusura è prevista in due distinti periodi:

dal 9 al 13 febbraio

dal 16 al 20 febbraio

In entrambe le settimane l’interruzione sarà limitata alla fascia oraria dalle 11 alle 16:30. Al di fuori di questi orari, la linea Metromare funzionerà regolarmente.

Quali tratte sono interessate

I lavori sulla banchina della stazione Porta San Paolo della Roma-Lido porteranno all'interruzione del servizi nella tratta fra le fermate di Porta San Paolo e Magliana. Resta regolare il trasporto della Metromare fra Magliana e il capolinea Cristoforo Colombo, con servizio secondo l’orario ordinario Chi viaggia da Ostia verso Roma o viceversa potrà continuare a utilizzare il treno fino a Magliana ma non nella fascia centrale della giornata.

Metromare chiusa per lavori: non ci saranno navette sostitutive

Durante l’interruzione della Roma-Lido dalle 11.00 alle 16.30 dal 9 al 13 febbraio e dal 16 al 20 febbraio, non saranno attivate navette sostitutive sulla tratta. L’alternativa più rapida per raggiungere il centro città o Ostia resta la linea B della metropolitana, effettuando il cambio alla stazione di Eur Magliana.