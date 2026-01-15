Metro D, il Municipio III fa pressione sul Campidoglio: “Data d’inizio dei lavori entro il 2026”

Il tracciato della metro D

Il Municipio III di Roma Capitale chiederà al Campidoglio di accelerare sul progetto della Metro D. Il Consiglio municipale ha infatti approvato all’unanimità un'ordine del giorno presentato dalla capogruppo di Azione, Livia Pandolfi, che chiede al Sindaco Roberto Gualtieri e alla sua giunta di indicare "una data certa di avvio dei lavori della Linea D entro la fine del 2026".

"Siamo molto soddisfatti", ha dichiarato il segretario romano di Azione, Alessio D’Amato, che specifica come il progetto della quarta linea di metropolitana "rientra tra le priorità che abbiamo sollecitato al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e all’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè durante l’iniziativa Idee per Roma, ponendo il tema direttamente come prioritario".

Il Municipio III chiede di accelerare sulla Metro D

Non solo una data, con l'ordine del giorno il Municipio III chiede anche "l'erogazione e programmazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione (almeno) della prima tratta (T1: Nomentana GRA – Nemorense), con coinvolgimento di fondi nazionali, europei e, in via eventuale, privati", si legge nel documento. La tratta in questione passerà dal terzo municipio servendo i quartieri di Talenti e Nuovo Salario, con le fermate Ojetti–Talenti, Adriatico, Jonio (qui ci sarà l'interscambio con la metro B1), Vaglia–Val d’Ala, Villa Chigi e Nemorense.

"Un atto politicamente rilevante, che parte da un territorio direttamente interessato dalla prima tratta del tracciato, da Ojetti a Nemorense, e che impegna Roma Capitale a garantire certezze sui finanziamenti e la massima trasparenza su tempi, costi e avanzamento dei lavori", ha dichiarato la consigliera e capogruppo di Azione nel Municipio III, Livia Pandolfi. "Con quest’ordine del giorno chiediamo inoltre che la linea D venga riconosciuta come opera prioritaria e strategica, con il coinvolgimento di risorse nazionali, europee e regionali", aggiunge Pandolfi.

Metro D, percorso da 30,5 chilometri

La linea di metropolitana attraverserà Roma da Sud a Nord-Est, dal quartiere di Roma 70 fino a via Nomentana, passando per il centro e il Portuense. Il progetto prevede un percorso di 30,5 chilometri per un costo di circa 9 miliardi di euro.

"La metro D è un’opera annunciata dal 2006, ma per quasi vent’anni si sono susseguiti progetti accantonati e fondi mai reperiti. Oggi, finalmente – continua Pandolfi – il percorso riparte e lo fa dal Municipio III. Ringrazio il presidente Marchionne e tutte le forze politiche del Consiglio che si sono assunte una responsabilità chiara: rappresentare i cittadini chiedendo trasparenza, aggiornamenti pubblici e certezze sull’avanzamento dei lavori, per evitare gli errori del passato, anche considerando che il cantiere durerà oltre dieci anni".