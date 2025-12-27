Metro D a Roma, ecco il percorso ufficiale: tutte le stazioni, inizio dei lavori e quando sarà pronta

Il percorso della metro D è ufficiale: collegherà Nomentana a Roma 70, passando per il centro e il Portuense. Forse si parte nel 2027, per realizzarla 10 anni.

Il tracciato della metro D

Il percorso della metro D è ufficiale. Il tracciato è stato stabilito e definitivamente ratificato durante la riunione che si è svolta il 23 dicembre scorso il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore capitolino ai Trasporti,Eugenio Patanè, l'assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e Roma Metropolitane, la società comunale che si occupa del progetto. Ora che il percorso della metro D è ufficiale il prossimo passo saranno i sondaggi preliminari.

La linea D attraverserà Roma da Nord a Sud, da Nomentana a Roma 70, passando per il centro e il Portuense. La linea D sarà la quarta linea metropolitana di Roma dopo A, B, B1 e C. Sarà lunga circa 30,5 chilometri e per realizzarla si stima che ci vorranno circa 9 miliardi di euro. Per l'inizio dei lavori tuttavia ci vorrà ancora del tempo, l'apertura dei cantieri è stimata per il 2027, salvo intoppi. Mentre per il termine dei lavori si ipotizza una decina d'anni.

Metro D: il percorso ufficiale con tutte le stazioni

La linea D della metropolitana di Roma partirà da Nord-Ovest con uno dei due capolinea a Nomentana, posizionato appena fuori il Grande Raccordo Anulare. L'intervento di realizzazione della metro D vedrà due distinte fasi. Le fermate che verranno realizzate nella prima fase dei lavori saranno: Ojetti, Talenti, Adriatico, Jonio (scambio con linea B1), Vaglia, Val d’Ala, Villa Chigi e Nemorense (due stazioni).

Dal centro storico a Roma Sud

La seconda fase vedrà la realizzazione delle stazioni del centro storico: Buenos Aires, Fiume, Barberini (scambio con linea A) a linea A, Venezia, Mastai. Le fermate inedite sono via Ippolito Nievo (con ipotesi fino alla stazione ferroviaria della FL3 Quattro Venti); stazione Trastevere Fermi, Greppi, Forlanini, Morelli-Colli Portuensi, Largo La Loggia, Villa Bonelli, Magliana nuova, Eur Magliana (scambio con la linea B), Agricoltura, Tintoretto e Roma 70.