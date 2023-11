Metro C Roma: mappa delle fermate, orari e stazioni future della linea verde Gli orari, la mappa e il costo dei biglietti della Metro C, la terza linea di metropolitana di Roma. Collega la zona Sud Est della Città con San Giovanni, stazione di interscambio con la Metro A.

A cura di Enrico Tata

La Metro C di Roma è la terza linea di metropolitana della Capitale, che collega la zona Sud Est della città con San Giovanni, stazione di interscambio con la Metro A. Inaugurata nel 2015, attualmente sono aperte al pubblico 20 fermate e altre 3 sono in fase di realizzazione. Prevista l'apertura nel 2024 della stazione Amba Aradam, poi della stazione Colosseo e, nel 2030, della stazione di Piazza Venezia. Si tratta della prima e unica metropolitana di Roma con convogli automatici, cioè senza conducente.

Dalla domenica al giovedì la prima corsa della metro C è prevista alle 5.30 e l'ultima alle 23.30. Il venerdì ed il sabato ultima partenza dai capolinea all'1.30.

Metro C di Roma: mappa, orari e frequenza

Ecco la mappa con tutte le fermate attive della Metro C di Roma. La prima partenza è prevista alle 5.30 e l'ultima partenza, domenica a giovedì, è prevista alle 23.30. Il venerdì ed il sabato ultima partenza dai capolinea all'1.30.

Le fermate della Metro C di Roma e le stazioni future

Attualmente sono queste le fermate della Metro C aperte, con tre fermate (Amba Aradam, Colosseo e Piazza Venezia) in fase di realizzazione:

Piazza Venezia (2030)

Colosseo (fine 2024)

Amba Aradam (fine 2024)

San Giovanni

Lodi

Pigneto

Malatesta

Teano

Gardenie

Mirti

Parco di Centocelle

Alessandrino

Torre Spaccata

Torre Maura

Giardinetti

Torrenova

Torre Angela

Torre Gaia

Grotte Celoni

Due Leoni-Fontana Candida

Borghesiana

Costo dei biglietti e dove acquistarli

Il costo del biglietto giornaliero, BIT, è di 1,5 euro ed è valido per 100 minuti dalla prima timbratura. In metropolitana vale per una sola corsa, anche su più linee, senza uscire dai tornelli per effettuare il cambio di linea A-B-B1; oltrepassando i tornelli per effettuare il cambio di linea A-C.

Il biglietto Roma 24Ore costa 7 euro, il Roma 48Ore costa 12,50 euro e il Roma 72Ore costa 18 euro.

È possibile acquistare i biglietti presso le biglietterie fisiche di Atac, presso le biglietterie automatiche nelle stazioni, presso le rivendite autorizzate (edicole e tabaccai), tramite un sms (regole sul sito di Atac) e con la carta di pagamento direttamente ai tornelli.