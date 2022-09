Metro C, la nuova stazione Porta Metronia apre a ottobre 2024 Eugenio Patané ha annunciato che la nuova fermata della metro C Porta Metronia aprirà a ottobre 2024. La scelta del nome è data dal fatto che le stazioni delle metro sono legate alla toponomastica.

A cura di Alessia Rabbai

Il cantiere di Porta Metronia (Foto di Eugenio Patané)

La nuova stazione Porta Metronia della metro C aprirà a ottobre 2024. Ad annunciarlo l'assessore ai Trasporti di Roma Capitale Eugenio Patané. "I lavori stanno andando avanti in maniera spedita a tal punto che le parti strutturali sono state sostanzialmente già completate" si legge in una nota diffusa da Roma Mobilità. Interventi che, secondo quanto dichiarato da Patané sono in una fase avanzata. "Ora gli operai sono al lavoro per realizzare le finiture e poi passare alla parte archeologica, che sarà molto impegnativa, perché dovranno essere ricollocate nei posti dove erano tutte le strutture ritrovate durante gli scavi, in particolare la famosa caserma dei militari con la casa del Comandante".

Patané: "Porta Metronia occasione per Roma"

L'assessore ai Trasporti ha definito l'apertura della nuova stazione "una straordinaria occasione per Roma di tenere insieme il futuro della città, attraverso una infrastruttura di trasporto rapido di massa molto importante, con la possibilità di fruire di una delle esperienze archeologiche più importanti del mondo". L'annuncio di Patané arriva dopo che la mattina del 13 settembre scorso si è svolto il sopralluogo dell'assessorato capitolino alla Mobilità, insieme con i dirigenti e tecnici di Roma Metropolitane e il management del Consorzio Metro C, all'interno dell'area del cantiere di quella che sarà futura stazione Porta Metronia della Linea.

La fermata non si chiamerà Amba Aradam/Ipponio

La nuova stazione della metropolitana linea C si chiamerà appunto Porta Metronia. Inizialmente la scelta era ricaduta su Amba Aradam/Ipponio, in quanto la fermata si trova tra piazzale Ipponio e via dell'Amba Aradam. Ma il nome, che richiama il promontorio del massacro compiuto dall'esercito italiano nel febbraio 1936 durante la guerra d'Etiopia, è stato modificato dopo la mozione dell'Assemblea Capitolina numero 68/2020. In quel frangente la richiesta arrivata era quella di dedicare la fermata al partigiano Giorgio Marincola. La scelta finale del nome Porta Metronia è data dal fatto che le fermate delle metropolitane sono legate alla toponomastica.