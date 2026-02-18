Metro C, il 25 febbraio partono i lavori per le 4 fermate Chiesa Nuova, Piazza Pia, Ottaviano e Mazzini

I cantieri per le stazioni Auditorium e Farnesina, saranno avviati entro il mese di luglio 2026. I lavori di tutte le nuove stazioni Chiesa Nuova, Piazza Pia/Castel Sant’Angelo, Ottaviano, Mazzini, Auditorium, Farnesina, si concluderanno nel 2037.

Partiranno entro luglio 2026 i cantieri per il prolungamento della metro C di Roma. È quanto emerso dalla conferenza stampa del sindaco Roberto Gualtieri con l’assessore Eugenio Patanè e la commissaria straordinaria del Governo per la realizzazione della metro C di Roma Maria Lucia Conti, che oggi hanno annunciato l’apertura dei nuovi cantieri per il prolungamento verso il quadrante nord-ovest.

Per quanto riguarda le tempistiche i cantieri per la realizzazione delle stazioni della Tratta T1, Auditorium e Farnesina, saranno avviati entro il mese di luglio 2026, non appena completata la verifica e approvato il relativo progetto esecutivo. I lavori di tutte le nuove stazioni Chiesa Nuova, Piazza Pia/Castel Sant'Angelo, Ottaviano, Mazzini, Auditorium, Farnesina, si concluderanno nel 2037, con l’obiettivo di anticiparne la fine al 2036. Complessivamente le opere della linea C nelle tratte oltre Venezia hanno un valore di oltre 3 miliardi e allungano il tracciato di circa sette chilometri con sei nuove stazioni.

Gualtieri ha confermato che l’obiettivo è andare oltre a Farnesina, con il prolungamento fino a Grottarossa (Tratta C2) e la possibile diramazione verso Tor di Quinto (T1A). Già infatti era stata confermata l’apertura della stazione della tratta T1 Farnesina, per cui partiranno i lavori entro luglio. Si tratta di prolungamento strategico di circa due chilometri e mezzo, che collegherà piazzale Clodio/Mazzini appunto alla zona della Farnesina, includendo la stazione Auditorium.

"È stato un lavoro molto ampio ma finalmente si parte – commenta Gualtieri – Dopodomani saranno consegnate le aree di cantiere della nuova tratta T2 della linea C con le quattro fermate Chiesa Nuova, Piazza Pia, Ottaviano e Mazzini. L'avvio dei lavori veri e propri è fissato per mercoledì della settimana prossima, 25 febbraio. Entro luglio inizieranno infine i cantieri della tratta T1 con le stazioni Auditorium e Farnesina".

Dove saranno i cantieri della metro C e le modifiche alla viabilità

La futura metro C a Castel Sant’Angelo

Per i cantieri per il prolungamento della metro C sono in programma in generale delle vere e proprie moifiche alla circolazione se non temporanee, ma alcuni restringimenti delle carreggiate, ricollocazione degli attraversamenti pedonali e limitazione dei parcheggi. I cantieri riguarderanno le seguenti zone:

Stazione Chiesa Nuova : piazza della Chiesa Nuova, via Cerri, primo tratto di Via dei Filippini. Invariata la circolazione nei due sensi di marcia su corso Vittorio Emanuele II, la svolta verso via della Chiesa Nuova e il traffico in entrata su corso Vittorio proveniente da via dei Filippini. Via Cerri verrà chiusa temporaneamente dell’accesso a vicolo del Governo Vecchio, con la soppressione della fermata bus presso piazza della Chiesa Nuova in direzione lungotevere, l’inversione di traffico di via Sora che diventerà percorribile a senso unico da corso Vittorio a via del Pellegrino.

: piazza della Chiesa Nuova, via Cerri, primo tratto di Via dei Filippini. Invariata la circolazione nei due sensi di marcia su corso Vittorio Emanuele II, la svolta verso via della Chiesa Nuova e il traffico in entrata su corso Vittorio proveniente da via dei Filippini. Via Cerri verrà chiusa temporaneamente dell’accesso a vicolo del Governo Vecchio, con la soppressione della fermata bus presso piazza della Chiesa Nuova in direzione lungotevere, l’inversione di traffico di via Sora che diventerà percorribile a senso unico da corso Vittorio a via del Pellegrino. Stazione Piazza Pia/Castel Sant'Angelo : giardini di Castel Sant'Angelo. Vietato l’accesso ai giardini di Castel Sant’Angelo da lungotevere Castello, lato Piazza Pia, in viale Giuseppe Ceccarelli.

: giardini di Castel Sant'Angelo. Vietato l’accesso ai giardini di Castel Sant’Angelo da lungotevere Castello, lato Piazza Pia, in viale Giuseppe Ceccarelli. Stazione Ottaviano (scambio con la Linea A): via Barletta con occupazione dei marciapiedi centrali, della pista ciclabile e porzioni della sede stradale; sarà possibile percorrere la strada in un’unica corsia centrale a senso unico, da viale delle Milizie a viale Giulio Cesare, con possibilità di svolta su via Famagosta. In via Barletta soppresse le fermate bus e le linee del trasporto pubblico subiranno deviazioni locali.

(scambio con la Linea A): via Barletta con occupazione dei marciapiedi centrali, della pista ciclabile e porzioni della sede stradale; sarà possibile percorrere la strada in un’unica corsia centrale a senso unico, da viale delle Milizie a viale Giulio Cesare, con possibilità di svolta su via Famagosta. In via Barletta soppresse le fermate bus e le linee del trasporto pubblico subiranno deviazioni locali. Stazione Mazzini: area centrale di viale Mazzini da via Andreoli/via Fulcieri Paulucci de Calboli a viale Angelico, e parti delle carreggiate dei primi tratti di via Giunio Bazzoni e via Monte Santo. La viabilità su viale Mazzini sarà garantita su una corsia per ogni direzione di marcia, con possibilità di parcheggi adiacenti alle aree di cantiere. La circolazione su via Bazzoni diventa a senso unico verso via Silvio Pellico.

Torquati: "Un'attesa durata vent'anni entra nella fase opertiva"

A commentare la notizia dei cantieri della metro C anche il presidente del Municipio XV Daniele Torquati: "Un obiettivo che con il presidente di Commissione, Giovanni Forti, e l’intero Consiglio, abbiamo sostenuto già due mesi dopo il nostro insediamento con un documento approvato all’unanimità in Consiglio che ribadiva la necessità di prolungare in tempi brevi la metro C fino a Grottarossa, con il possibile prolungamento fino alla Stazione di La Giustiniana, per noi ancora traguardo finale. In questi anni abbiamo seguito la vicenda sempre da vicino, anche con il sopralluogo al cantiere del parcheggio di via Antonino di San Giuliano nell’aprile scorso durante i carotaggi, per cui ringraziamo la struttura commissariale.

La metro C è un’opera vitale per Roma nord, un diritto alla mobilità sostenibile che i nostri quartieri aspettano da decenni. Un'attesa durata vent’anni, per un’opera che invece in quattro anni è ripartita e in un anno è entrata nella fase operativa. Un traguardo storico per il nostro territorio e per tutti coloro che in questi anni hanno difeso con forza la realizzazione della metro C, anche quando il progetto è stato messo più volte a rischio da tentativi di definanziamento da parte del governo".