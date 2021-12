Metro C chiusa tra San Giovanni e Centocelle per guasto: servizio ripristinato Tratta interrotta tra San Giovanni e Centocelle per un guasto tecnico lungo la metro C di Roma. Il disservizio si è registrato nella mattinata di oggi. Atac informa i passeggeri di aver attivato le navette sostitutive.

A cura di Alessia Rabbai

La metro C di Roma è interrotta nella tratta compresa tra San Giovanni e Centocelle a causa di un guasto tecnico. A comunicarlo Atac in un tweet. Il disservizio si è registrato la mattina di oggi, lunedì 6 dicembre. La circolazione lungo la tratta della metro C è in parte sospesa e l'azienda che gestisce il servizio di tarsporto pubblico in città ha informato i passeggeri che è stato attivato il servizio di bus navetta sostitutivo, per coprire la tratta interessata dal guasto e temporaneamente ferma. Le vetture coprono il tragitto tra San Giovanni e Centocelle appunto, lungo entrambe le direzioni. Il servizio è stato poi ripristinato sull'intera tratta intorno alle ore 10.

Guasto nella metro C di Roma

Inevitabili i disagi alla circolazione per i pendolari che si spostano in città utilizzando i mezzi di trasporto pubblico. Otto le fermate la momento interdette lungo entrambe le direzioni. Atac ha fatto sapere che i tecnici sono al lavoro per risolvere il disservizio nel minor tempo possibile e riattivare la circolazione sui binari. Tante le critiche dei passeggeri, che hanno commentato un lunedì mattina di passione, che preannuncia un pessimo inizio di settimana. "La via crucis continua" scrive un passeggero su Twitter, "arrivo sempre tardi al lavoro, non ce la faccio più, non so come giustificarmi" commenta un altro. Un altro ancora precisa: "E ci si proccupava se riuscissero a controllare i Green Pass" facendo ironia sul fatto che a partire da oggi anche a Roma iniziano i controlli a bordo di bus, treni e metro Atac, con l'entrata in vigore del nuovo Decreto del Governo sul Super Green Pass.

Da oggi controlli sui mezzi anche a Roma

A partire da oggi iniziano anche a Roma i controlli su bus, metro e treni Atac, con forze dell'ordine e controllori operativi. A bordo dei mezzi adibiti al trasporto pubblico in città si può salire con Green Pass e i controlli veranno svolti a campione, soprattutto in discesa e nei principali nodi di scambio della Capitale. Una misura aggiuntiva all'obbligo di mascherina a bordo e che rientra nel piano messo a punto dal prefetto Matteo Piantedosi, che è volto al contenimento dei contagi da Covid-19 in vista delle festività natalizie.