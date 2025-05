video suggerito

Metro C chiusa a Roma nel weekend: stop alla linea il 24 e 25 maggio per effettuare test tecnici Stop completo su tutta la linea C nel weekend di sabato 24 e domenica 25 maggio per i testi tecnici in vista della prossima apertura delle fermate di Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia. Il tratto verrà coperto da bus sotitutivi.

A cura di Enza Savarese

Metro C (Immagine di repertorio)

Metro C chiusa nel weekend di sabato 24 e domenica 25 maggio. A comunicarlo Roma Mobilità con un avviso sul proprio sito. Lo stop si è reso necessario per consentire i testi sulla linea che aprirà a breve due nuove fermate Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia. Il tratto verrà coperto dai bus navetta mentre proseguono i lavori sulla linea.

Metro C a Roma chiusa il 24 e 25 maggio per lavori: i bus sostitutivi

I lavori sulla metro C erano stati momentaneamente sospesi nel fine settimane del 17 e 18 maggio. Le corse dei treni per quel weekend si erano prolungati fino a tarda sera, con l'ultima partenza dal capolinea alle 23,30, come accade di norma sul resto delle linee della metro di Roma.

Dopo la pausa però i lavori nella notte sulla linea sono ripresi e continueranno fino al 27 giugno. Lo rende pubblico Roma Mobilità con una nota sul loro sito. Gli ultimi test per consentire l'apertura al pubblico di due nuove fermate hanno richiesto la chiusura di tutta la linea C per l'intera giornata di sabato 24 e domenica 25 maggio. Non ci sarà una limitazione serale come accade di solito, ma un vero e proprio stop per l'intero weekend. Per rimediare al disagio Roma Mobilità rende noto il servizio di bus sostitutivi con le ultime corse in programma all'1.30 di sera.

Quando verrà ripristinata la linea C della Metro a Roma

I test per le nuove fermate della metro Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia saranno solo nel prossimo weekend. La linea riprende le sue corse da lunedì 26 maggio, ma con delle limitazioni serali. I lavori non sono infatti conclusi e continueranno fino al 27 giugno. Per questo l'ultima corsa serale partirà da Pantano alle 20:30 mentre da San Giovanni alle ore 21. Anche in questo caso per gli orari notturni, Roma Mobilità rende disponibili dei bus sostitutivi per coprire la tratta.