Metro B e Metro C di Roma rischiano di chiudere per tutto il giorno: i treni sono senza revisione La Metro B e la Metro C di Roma rischiano la chiusura: il Campidoglio è al lavoro per scongiurare questa ipotesi.

A cura di Enrico Tata

Anche la Metro B e la Metro C di Roma sono a rischio chiusura. A gennaio il ministero dei Trasporti ha concesso una proroga sulle revisioni dei treni della Metro A e questo ha evitato lo stop completo del servizio. Adesso lo stesso problema riguarda i convogli delle altre due linee di metropolitana della Capitale che, quindi, rischiano anch'esse la chiusura. In teoria il Mit dovrebbe autorizzare un'ulteriore proroga, ma è lo stesso assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, a sottolineare il problema nel corso della conferenza stampa voluta dal sindaco, Roberto Gualtieri, per presentare il programma della sua giunta per i prossimi 180 giorni: "Dobbiamo lavorare in modo incessante su quella che è l'emergenza del momento: purtroppo noi abbiamo ereditato treni senza revisione per tutte e tre le linee di metropolitana. Abbiamo già lavorato a dicembre con il ministero per evitare lo stop di venti treni della Metro A e adesso stiamo lavorando per tentare di trovare una soluzione e una deroga alle attuali normative per tentare di salvare anche i treni della linea B e della linea C che non hanno effettuato le revisioni intermedie sull'impianto frenante. Non è una questione di sicurezza, i treni sono sicurissimi. Stiamo lavorando per riuscire a trovare una soluzione".

Ricordiamo che per importanti lavori di manutenzione, che riguarderanno gli impianti, le banchine e i sistemi antincendio, la Metro B chiuderà in anticipo alle ore 21 da aprile fino a giugno.

Il 31 dicembre scorso il ministero dei Trasporti ha concesso una proroga di 12 mesi sulle revisioni dei treni della Metro A e questo ha consentito di continuare a garantire il servizio sull'intera linea. Per legge i treni senza revisione avrebbero dovuto fermarsi a partire da lunedì 2 gennaio, ma il Campidoglio ha ottenuto dal Mit la possibilità di certificare la sicurezza dei convogli tramite una superperizia affidata al professore Andrea Bracciali, docente dell'università di Firenze. Per quanto riguarda il parco mezzi di Atac, nel bilancio 2020 (l'ultimo disponibile) vengono elencati 42 treni per la Metro B, età media 17 anni, e 13 treni per la metro C, età media 8,5 anni.