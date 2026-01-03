Metro B di Roma, ecco le nuove sei stazioni: quali sono e quanto tempo ci vorrà per realizzarle

Immagine di repertorio

La linea B della metropolitana di Roma avrà sei nuove stazioni. Un prolungamento con un costo stimato complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. Non è ancora nota la data di partenza dei lavori, ma ci vorranno cinque anni per completarli. La notizia è arrivata il 31 dicembre 2025 quando la giunta Gualtieri ha chiuso il dossier sul prolungamento della linea B ed è stato presentato il Docfap, il "documento di fattibilità delle alternative progettuali". Campidoglio e Roma Metropolitane dovranno preparare il Pfte, il Progetto di Fattibilità Tecnico‑Economica, ossia documento preliminare che serve a valutare se un’opera pubblica o un intervento edilizio è realizzabile, sicuro e conveniente, da portare al governo per chiedere i finanziamenti.

Sei nuove fermate della metro B: la prima tratta

Come riporta Il Messaggero, il prolungamento della metro B con le sei nuove fermate sarà diviso in due tratte, che verranno scavate con delle talpe: la prima da Rebibbia a Casal Monastero, la seconda da Casal Monastero a Setteville. La prima tratta sarà lunga 3,9 chilometri e vedrà le tre fermate di San Basilio, Torraccia e Casal Monastero. La stazione di San Basilio avrà l'accesso nello spartitraffico centrale che oggi divide via Recanati da via Morrovalle, fino alla trasversale via Fiuminata e via Treia.

Torraccia verrà collocata davanti allo svincolo del Grande Raccordo Anulare di via Belmonte in Sabina, al di sotto dell'area spartitraffico tra via Francesco Calasso e via Giuseppe Cappi. Casal Monastero sarà invece vicino gli svincoli del Raccordo sempre verso via Belmonte in Sabina, al di sotto delle due rotatorie stradali. All'esterno ci sarà un parcheggio di scambio da 110 mila metri quadri per 2.800 posti auto su 3 livelli, 20 stalli per gli autobus e pista ciclabile.

La seconda tratta

La seconda tratta collegherà Casal Monastero a Setteville, sarà lunga 4,1 chilometri e vedrà tre stazioni: Tecnopolo tiburtino, Settecamini e Setteville, con un deposito e un nodo di scambio. La stazione Tecnopolo tiburtino verrà realizzata nell'area agricola tra via Civiltà delle Macchine e via del Casale Bonanni. Settecamini saraà a Sud di via Tiburtina, vicino alla rotatoria con via Rubellia e via Colli sul Velino. Setteville, nuovo capolinea, sarà collocata lungo via Tiburtina, nei pressi della rotatoria con via della Tenuta del Cavaliere tra il Comune di Roma con quello di Setteville. Anche a Setteville verrà realizzato un parcheggio di scambio.