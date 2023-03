Metro A Roma, tratta sospesa tra Ottaviano e Battistini: uomo si lancia sui binari Un uomo sulla cinquantina è stato soccorso sui binari della metro A di Roma nella stazione Cipro: tratta sospesa tra Ottaviano e Battistini.

A cura di Ilaria Quattrone

I soccorritori sulla banchina della metro Cipro

Problemi sulla linea A della metropolitana di Roma. Nella giornata di oggi, lunedì 13 marzo poco dopo le ore 6 è stata sospesa la circolazione tra Ottaviano e Battistini in entrambe le direzioni. Un uomo di età compresa tra i cinquanta e i sessant'anni ha tentato il suicidio, lanciandosi sui binari alla stazione Cipro. Il personale si è quindi subito attivato per soccorrerlo. Per consentire tutte le operazioni di recupero in sicurezza, è stata interrotta la circolazione in quella tratta. Da quanto si apprende l'uomo fortunatamente è ancora vivo, i soccorritori lo hanno rianimato sulla banchina.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto e acquisiranno le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in stazione. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che sono giunti con il supporto del carro sollevamenti, il funzionario e il capoturno, per estrarre il ferito finito sotto al treno e affidarlo alle cure del personale sanitario del 118. La circolazione è invece regolarmente attiva tra Ottaviano e Anagnina.

La fermata dell’autobus in via Angelo Emo

Attivati i bus sostitutivi

I cittadini hanno quindi dovuto fare i conti con i diversi disagi scatenati dalla sospensione, un lunedì di passione per chi utilizza i mezzi pubblici per spostarsi in città per studio o per lavoro. In tantissimi si sono riversati fuori dalle stazioni della metropolitana in attesa dell'arrivo dei bus sostituitivi. Mezzi che, una volta arrivati, sono stati presi d'assalto. Ad esempio come si vede nella foto i pendolari della mattina presto scesi dal treno alla stazione Valle Aurelia hanno trovato la metro chiusa e hanno raggiunto la fermata di via Angelo Emo diretti a piazzale Flaminio. Tutti gli aggiornamenti sulla situazione attuale sono rilasciati da Atac sul suo sito e sul suo profilo Twitter.

Metro ferma per tentato suicidio a Cipro

Per il momento non è ancora chiaro in che condizioni sia la persona che è stata soccorsa, ma è viva. Sul posto sono presenti i medici e i paramedici del 118 e le forze dell'ordine. Il ferito, del quale non si conoscono le generalità, una volta stabilizzato verrà portato in ospedale.

Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda. Nel frattempo, i tecnici sono al lavoro per cercare di ripristinare al più presto la linea e ripristinare la circolazione: "Dobbiamo attendere il completamento delle attività del 118 e delle forze dell'ordine", scrive su Twitter InfoAtac in risposta a un viaggiatore che chiedeva aggiornamenti.