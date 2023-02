Metro A Roma, circolazione sospesa tra Ottaviano e Battistini e navette sostitutive La metro A di Roma stamattina dalle 7.30 è sospesa nella tratta compresa tra Ottaviano e Battistini. Atac annuncia un intervento in corso e navette sostitutive.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Circolazione sospesa tra le stazioni Ottaviano e Battistini lungo la linea A della metropolitana di Roma. Il disservizio che è in corso lungo entrambe le direzioni in cui transitano i convogli si è registrato verso le 7.30 di oggi, martedì 7 febbraio. Ad annunciarlo Atac su Twitter, spiegando: "Stiamo eseguendo un intervento tecnico in linea – si legge – Abbiamo sospeso temporaneamente la circolazione tra Ottaviano e Battistini". Dopo una decina di minuti dall'annuncio del guasto l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città ha comunicato l'attivazione di navette sostitutive, per sostituire il tragitto della metropolitana e coprire la tratta compresa tra Ottaviano e Battistini lungo entrambe le direzioni. "I tecnici – scrive Atac in una nota – sono al lavoro per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile".

La momentanea interruzione della linea di stamattina capita proprio nell'orario di punta, quando cittadini e pendolari utilizzano la metropolitana per raggiungere il luogo di lavoro o la scuola. E si preannuncia un'altra mattinata di passione, l'ennesima, proprio a inizio settimana. "Siamo alle solite – si sfoga un passeggero con Fanpage.it – il disagio oltre che per i romani, che comunque già si trovano in città, è anche e soprattutto per chi arriva dalla periferia o dalla provincia e trova la metro chiusa. La giornata inizia già male".

Gli utenti arrivati in stazione sono costretti a prendere gli autobus, che non riescono però la maggior parte delle volte ad accogliere tutti. Una viaggiatrice in attesa alla fermata di viale Angelo Emo davanti alla stazione Valle Aurelia commenta: "Quando la metro si ferma non abbiamo altra scelta che prendere l'autobus. Per chi viene da fuori città è ancora più pesante, magari scende dal treno dopo un'ora di viaggio se non ci sono ritardi e i tempi si allungano ancora a causa dei disservizi. Purtroppo siamo in tanti e i mezzi pochi, sugli autobus siamo stipati come animali nei carri bestiame". Tanti i commenti anche su Twitter, dove c'è chi scrive: "I lavori già li fate di notte, chiudendo la metro A alle ore 21, non vi basta? Siamo esausti!". I passeggeri della metro A sono in attesa alle fermate degli autobus.