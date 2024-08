Metro A Roma, chiusa dal 10 al 25 agosto 2024 tratta Termini-Battistini: orari e fermate bus sostitutivi

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

L'intera tratta della linea A della metropolitana, chiusa dalla stazione di Battistini a quella di Termini.

Dal 10 al 25 agosto 2024 la linea A della metropolitana di Roma resta chiusa nella tratta fra il capolinea di Battistini e la fermata Termini nell'intera giornata (e non soltanto come, per mesi fino a questa estate, la sera dopo le 21) per lavori di ammodernamento. La scelta di chiudere proprio nel mese di agosto è dovuta ad un netto abbassamento della domanda nel corso del mese, nonostante la presenza dei turisti, che arriva fino al 70% in meno rispetto al resto dell'anno.

Per ovviare alla chiusura della tratta, è stato disposto un servizio di bus alternativo rinominato MA6. Diversamente, invece, la tratta che collega la stazione Termini al capolinea di Anagnina resta attiva. I bus si aggiungono alle navette sostitutive già previste la sera dopo le 21 dalla domenica al giovedì che, però, coprono l'intero percorso della linea A (e che per questo sono contrassegnati con MA).

Le fermate e gli orari dei bus sostituitivi per la tratta Termini-Battistini della metro A

Come cambia quindi la mobilità nella capitale con la tratta di metropolitana che attraversa il centro città chiusa? Ecco uno schema di come potersi muovere nei giorni della settimana nella tratta fra Battistini e Termini.

Lunedì : Attiva linea MA6 fino alle ore 21, poi vengono attivati i bus sostitutivi MA sull'intera tratta della metropolitana;

: Attiva linea MA6 fino alle ore 21, poi vengono attivati i bus sostitutivi MA sull'intera tratta della metropolitana; Martedì : Attiva linea MA6 fino alle ore 21, poi vengono attivati i bus sostitutivi MA sull'intera tratta della metropolitana;

: Attiva linea MA6 fino alle ore 21, poi vengono attivati i bus sostitutivi MA sull'intera tratta della metropolitana; Mercoledì: Attiva linea MA6 fino alle ore 21, poi vengono attivati i bus sostitutivi MA sull'intera tratta della metropolitana;

Attiva linea MA6 fino alle ore 21, poi vengono attivati i bus sostitutivi MA sull'intera tratta della metropolitana; Giovedì: Attiva linea MA6 fino alle ore 21, poi vengono attivati i bus sostitutivi MA sull'intera tratta della metropolitana;

Attiva linea MA6 fino alle ore 21, poi vengono attivati i bus sostitutivi MA sull'intera tratta della metropolitana; Venerdì: Attiva linea MA6 anche oltre le 21;

Attiva linea MA6 anche oltre le 21; Sabato: Attiva linea MA6 anche oltre le 21;

Attiva linea MA6 anche oltre le 21; Domenica: Attiva linea MA6 fino alle ore 21, poi vengono attivati i bus sostitutivi MA sull'intera tratta della metropolitana.

I bus sostitutivi effettuano fermate nei punti più vicini alle stazioni della metropolitana. In particolare, per quanto riguarda la tratta fra Battistini e Termini, le fermate delle linee MA6 ed MA, come contrassegnato dall'apposito cartello, sono;

Battistini Direzione Anagnina: Via Ennio Bonifazi altezza via Mattia Battistini – fermata 72457 Bonifazi/Nori – Via Mattia Battistini fronte stazione – fermata 76154 Battistini/Monti di Primavalle;

Direzione Anagnina: Via Ennio Bonifazi altezza via Mattia Battistini – fermata 72457 Bonifazi/Nori – Via Mattia Battistini fronte stazione – fermata 76154 Battistini/Monti di Primavalle; Cornelia Direzione Anagnina: capolinea bus – largo Boccea – fermata 74288 largo Boceca

Direzione Battistini: Circonvallazione Cornelia altezza via Bolognini – fermata 73079 Cornelia/Bolognini;

Direzione Anagnina: capolinea bus – largo Boccea – fermata 74288 largo Boceca Direzione Battistini: Circonvallazione Cornelia altezza via Bolognini – fermata 73079 Cornelia/Bolognini; Baldo degli Ubaldi Direzione Anagnina: via Baldo degli Ubaldi angolo via Giacinto de Vecchi Pieralice/fronte stazione – fermata 73385 Valle Aurelia MA – via Angelo Emo prima dell’incrocio con Giovanni Di Bartolo – fermata 72418 Emo/Di Bartolo

Direzione Battistini: Via Angelo Emo /ingresso stazione – fermata 83106 Valle Aurelia MA FL3;

Direzione Anagnina: via Baldo degli Ubaldi angolo via Giacinto de Vecchi Pieralice/fronte stazione – fermata 73385 Valle Aurelia MA – via Angelo Emo prima dell’incrocio con Giovanni Di Bartolo – fermata 72418 Emo/Di Bartolo Direzione Battistini: Via Angelo Emo /ingresso stazione – fermata 83106 Valle Aurelia MA FL3; Cipro Direzione Anagnina: Via Angelo Emo, fronte accesso capolinea bus – fermata 73388 Emo MA; Direzione Battistini: Via Angelo Emo, fronte accesso capolinea bus – fermata 73347 Emo MA;

Direzione Anagnina: Via Angelo Emo, fronte accesso capolinea bus – fermata 73388 Emo MA; Direzione Battistini: Via Angelo Emo, fronte accesso capolinea bus – fermata 73347 Emo MA; Ottaviano Direzione Anagnina: Via Barletta angolo viale Giulio Cesare/fermata tram – fermata 72077 Ottaviano MA

Direzione Battistini: Viale delle Milizie angolo via Barletta/fermata tram – fermata72181 Milizie/Angelico;

Direzione Anagnina: Via Barletta angolo viale Giulio Cesare/fermata tram – fermata 72077 Ottaviano MA Direzione Battistini: Viale delle Milizie angolo via Barletta/fermata tram – fermata72181 Milizie/Angelico; Lepanto Direzione Anagnina: Viale delle Milizie angolo via Lepanto – fermata 72079 Lepanto MA; Direzione Battistini: Viale delle Milizie angolo via Lepanto e via Ferrari-fermata 72179 Lepanto MA;

Direzione Anagnina: Viale delle Milizie angolo via Lepanto – fermata 72079 Lepanto MA; Direzione Battistini: Viale delle Milizie angolo via Lepanto e via Ferrari-fermata 72179 Lepanto MA; Flaminio Direzione Anagnina: piazzale Flaminio, fronte capolinea tram-fermata 81151 piazzale Flaminio MA; Direzione Battistini: piazzale Flaminio, lato capolinea tram-fermata 81152 piazzale Flaminio MA;

Direzione Anagnina: piazzale Flaminio, fronte capolinea tram-fermata 81151 piazzale Flaminio MA; Direzione Battistini: piazzale Flaminio, lato capolinea tram-fermata 81152 piazzale Flaminio MA; Barberini Direzione Anagnina: Via Veneto angolo piazza Barberini (fermata 70858 Barberini MA) -Via Barberini angolo piazza Barberini (fermata 73889 Barberini MA); Direzione Battistini: Via Veneto angolo piazza Barberini (fermata 70886 Barberini MA);

Direzione Anagnina: Via Veneto angolo piazza Barberini (fermata 70858 Barberini MA) -Via Barberini angolo piazza Barberini (fermata 73889 Barberini MA); Direzione Battistini: Via Veneto angolo piazza Barberini (fermata 70886 Barberini MA); Repubblica Direzione Anagnina: Via Vittorio Emanuele Orlando angolo piazza della Repubblica – fermata 75892 Repubblica MA; Direzione Battistini: Fermata provvisoria in piazza della Repubblica;

Direzione Anagnina: Via Vittorio Emanuele Orlando angolo piazza della Repubblica – fermata 75892 Repubblica MA; Direzione Battistini: Fermata provvisoria in piazza della Repubblica; Termini Direzione Anagnina: Area bus centro – fermata 70240 Termini MA-MB-FAS;

Direzione Battistini: Ingresso stazione Termini lato via Giolitti, fronte capolinea tram – fermata 78886 Termini MA-MB-FS.

Gli orari serali sulla tratta Termini-Anagnina

Nel frattempo non si fermano i lavori serali sull'intera tratta della metro A. Continua dunque la chiusura dopo le ore 21.

Lunedì : Bus sostitutivi MA a partire dalle ore 21;

: Bus sostitutivi MA a partire dalle ore 21; Martedì : Bus sostitutivi MA a partire dalle ore 21;

: Bus sostitutivi MA a partire dalle ore 21; Mercoledì: Bus sostitutivi MA a partire dalle ore 21;

Bus sostitutivi MA a partire dalle ore 21; Giovedì: Bus sostitutivi MA a partire dalle ore 21;

Bus sostitutivi MA a partire dalle ore 21; Venerdì: Metro attiva fino alle 1.30;

Metro attiva fino alle 1.30; Sabato: Metro attiva fino alle 1.30;

Metro attiva fino alle 1.30; Domenica: Bus sostitutivi MA a partire dalle ore 21.

Anche in questo caso, dalle ore 21, il bus sostitutivo MA effettua fermata nei punti più vicini alle stazioni della metropolitana. Ecco quali sono:

Vittorio Emanuele Direzione Anagnina: Piazza Vittorio, fermata tram – fermata 76935 Vittorio Emanuele MA; Direzione Battistini: Piazza Vittorio, fermata tram – fermata 71033 Vittorio Emanuele MA;

Direzione Anagnina: Piazza Vittorio, fermata tram – fermata 76935 Vittorio Emanuele MA; Direzione Battistini: Piazza Vittorio, fermata tram – fermata 71033 Vittorio Emanuele MA; Manzoni Direzione Anagnina: Via Emanuele Filiberto angolo viale Manzoni – fermata 70487 Manzoni MA; Direzione Battistini: Via Emanuele Filiberto dopo incrocio con viale Manzoni – fermata 70506 Manzoni MA;

Direzione Anagnina: Via Emanuele Filiberto angolo viale Manzoni – fermata 70487 Manzoni MA; Direzione Battistini: Via Emanuele Filiberto dopo incrocio con viale Manzoni – fermata 70506 Manzoni MA; San Giovanni Direzione Anagnina: Fermata provvisoria in via Appia civico 30/corsia laterale; Direzione Battistini: Via Appia Nuova prima di piazzale Appio/angolo via Faenza – fermata 70422 San Giovanni MA MC;

Direzione Anagnina: Fermata provvisoria in via Appia civico 30/corsia laterale; Direzione Battistini: Via Appia Nuova prima di piazzale Appio/angolo via Faenza – fermata 70422 San Giovanni MA MC; Re di Roma Direzione Anagnina: Via Appia Nuova, 65 metri dopo piazza di Roma – fermata 75487 Appia-Re di Roma MA; Direzione Battistini: Via Appia Nuova civico 169, dopo angolo con via Bobbio – fermata 75519 Appia-Re di Roma;

Direzione Anagnina: Via Appia Nuova, 65 metri dopo piazza di Roma – fermata 75487 Appia-Re di Roma MA; Direzione Battistini: Via Appia Nuova civico 169, dopo angolo con via Bobbio – fermata 75519 Appia-Re di Roma; Ponte Lungo Direzione Anagnina: Via Appia Nuova 50 metri prima di piazza Ponte Lungo – fermata 75488 Ponte Lungo MA; Direzione Battistini: Via Appia Nuova dopo angolo con via Gela – fermata 75517 Ponte Lungo MA;

Direzione Anagnina: Via Appia Nuova 50 metri prima di piazza Ponte Lungo – fermata 75488 Ponte Lungo MA; Direzione Battistini: Via Appia Nuova dopo angolo con via Gela – fermata 75517 Ponte Lungo MA; Furio Camillo Direzione Anagnina: Via Appia Nuova angolo via Camilla – fermata 75490 Appia-Furio Camillo MA; Direzione Battistini: Via Appia Nuova prima angolo con viale Furio Camillo – fermata 75515 Furio Camillo MA;

Direzione Anagnina: Via Appia Nuova angolo via Camilla – fermata 75490 Appia-Furio Camillo MA; Direzione Battistini: Via Appia Nuova prima angolo con viale Furio Camillo – fermata 75515 Furio Camillo MA; Colli Albani Direzione Anagnina: Via Appia Nuova civico 589 angolo via dei Cessati Spiriti – fermata 75555 Colli Albani MA; Direzione Battistini: Largo dei Colli Albani –fermata 77815 Colli Albani MA;

Direzione Anagnina: Via Appia Nuova civico 589 angolo via dei Cessati Spiriti – fermata 75555 Colli Albani MA; Direzione Battistini: Largo dei Colli Albani –fermata 77815 Colli Albani MA; Arco di Travertino Direzione Anagnina: Via dell’Arco di Travertino/altezza via Grottaferrata – fermata 78875 Arco di Travertino MA; Direzione Battistini: Via dell’Arco di Travertino angolo via dei Colli Albani – fermata 74935 Arco di Travertino MA;

Direzione Anagnina: Via dell’Arco di Travertino/altezza via Grottaferrata – fermata 78875 Arco di Travertino MA; Direzione Battistini: Via dell’Arco di Travertino angolo via dei Colli Albani – fermata 74935 Arco di Travertino MA; Porta Furba Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 816 – fermata 75498 Tuscolana/Mamili; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 601 – fermata 75210 Tuscolana/Mamili;

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 816 – fermata 75498 Tuscolana/Mamili; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 601 – fermata 75210 Tuscolana/Mamili; Numidio Quadrato Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 920 – fermata 75206 Tuscolana/Opimiani; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 643/B – fermata 75506 Tuscolana/Opimiani;

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 920 – fermata 75206 Tuscolana/Opimiani; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 643/B – fermata 75506 Tuscolana/Opimiani; Lucio Sestio Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 1042 – fermata 75305 Lucio Sestio MA; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 779 – fermata 75503 Lucio Sestio MA;

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 1042 – fermata 75305 Lucio Sestio MA; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 779 – fermata 75503 Lucio Sestio MA; Giulio Agricola Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 1232 – fermata 75307 Giulio Agricola MA; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 911 – fermata 75265 Giulio Agricola MA;

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 1232 – fermata 75307 Giulio Agricola MA; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 911 – fermata 75265 Giulio Agricola MA; Subaugusta Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 1468 altezza piazza di Cinecittà – fermata 75309 Subaugusta MA; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 1011/A altezza piazza di Cinecittà – fermata 75501 Subaugusta MA;

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 1468 altezza piazza di Cinecittà – fermata 75309 Subaugusta MA; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 1011/A altezza piazza di Cinecittà – fermata 75501 Subaugusta MA; Cinecittà Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza via delle Capannelle/stazione metro-fermata 74699 Tuscolana/Cinecittà MA; Direzione Battistini: Via Tuscolana/studi cinematografici – fermata 74671 Tuscolana/Cinecittà MA;

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza via delle Capannelle/stazione metro-fermata 74699 Tuscolana/Cinecittà MA; Direzione Battistini: Via Tuscolana/studi cinematografici – fermata 74671 Tuscolana/Cinecittà MA; Anagnina: Piazzale stazione/capolinea bus in comune linea bus notturna nMA.