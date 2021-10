Metro A interrotta, caos a Roma: in migliaia da ore a San Giovanni, impossibile salire sui bus Continuano i caos e i disagi legati all’interruzione della tratta della metro A tra Anagnina e San Giovanni. Migliaia sono le persone in questo momento ammassate fuori la stazione di San Giovanni, impossibilitate a prendere i bus navetta sostitutivi. Il servizio è stato interrotto dopo che una persona è stata investita a Giulio Agricola.

A cura di Natascia Grbic

Foto da Welcome to Favelas

È caos a Roma a causa dell'interruzione del servizio nella tratta Anagnina – San Giovanni, che ha riportato a ripercussioni e rallentamenti sull'intera linea. Sono migliaia le persone che in questo momento sono ancora accalcata fuori dalla stazione metro di San Giovanni e che attendono di prendere le navette. Un'impresa che sembra impossibile e che sta causando numerosi disagi ai pendolari, che stanno cercando di tornare a casa da ore. Secondo quanto dichiarato da Atac, in direzione Anagnina la corsa dei treni termina a San Giovanni, mentre in direzione Battistini le corse hanno inizio alla stazione Manzoni. Non è ancora chiaro quando la situazione potrà tornare alla normalità.

Servizio interrotto per investimento di un uomo a Giulio Agricola

I disagi sono cominciati nel pomeriggio. A causare l'interruzione del servizio, la morte di una persona avvenuta nella stazione metro Giulio Agricola. Secondo le prime informazioni, per cause ancora da accertare, la vittima sarebbe caduta sui binari mentre il treno stava per passare. Nulla ha potuto fare il macchinista, che ha cercato di arrestare senza successo la corsa del treno: la metropolitana ha investito in pieno la persona, che molto probabilmente è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 insieme ai carabinieri, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno lavorato a lungo per recuperare la salma. Fino all'ultimo si è sperato che la persone investita fosse sopravvissuta, ma le speranze sono finite non appena è stata sollevata la motrice della metropolitana. L'identità della vittima non è nota, al momento si sa solo che si tratta di un uomo. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica di quanto accaduto.