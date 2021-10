Tragedia sulla metro A, persona investita dal treno: traffico interrotto tra Anagnina e San Giovanni La metropolitana linea A di Roma è chiusa tra le stazioni Arco di Tarvertino e San Giovanni per un incidente. Una persona che era sui binari è stata travolta da un treno alla fermata Giulio Agricola. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario in ambulanza. Disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente sulla linea A della metropolitana di Roma che è chiusa da Anagnina a San Giovanni. Il disservizio si è verificato a partire dalle ore 17.30 circa di oggi, mercoledì 20 ottobre. Secondo le prime informazioni apprese a rimanere coinvolta è una persona che si trovava sui binari della banchina alla fermata Giulio Agricola. La persona di cui ancora non si conosce l'identità né i motivi per i quali si trovasse sui binari, è rimasta incastrata sotto al treno e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarla. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare: quando i pompieri hanno sollevato la matrice della metropolitana, hanno trovato la persona ormai senza più vita. La salma è stata messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Il macchinista del convoglio in transito ha visto la persona sui binari all'ultimo momento, non è riuscito a frenare in tempo e l'ha travolta. Sul posto c'è il personale sanitario giunto sul posto in ambulanza. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e ascoltato alcuni testimoni. Atac informa che sono state attivate le navette sostitutive, per agevolare lo spostamento dei passeggeri. Inevitabili i disagi, con decine di persone in attesa. Disagi che nella mattinata di oggi si sono verificati anche sulla metro C, con la chiusura della tratta da Malatesta a San Giovanni, che non ha ancora riaperto. Una giornata di passione per chi si sposta in città con i mezzi pubblici. Seguiranno aggiornamenti nel corso della serata.