Trentottenne accoltellato all'uscita della metro San Giovanni: è grave È grave ma non rischia di morire un 38enne ferito a coltellate a San Giovanni. Un passante lo ha trovato sanguinante appoggiato al muro della metro, ed è stato soccorso in codice rosso.

A cura di Alessia Rabbai

Un'ambulanza all'esterno della metro San Giovanni (Immagine di repertorio)

Un uomo di trentotto anni è rimasto gravemente ferito, accoltellato all'addome. Il ferimento è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 22 aprile, in via La Spezia in zona San Giovanni a Roma. L'ipotesi è che sia stato vittima di una tentata rapina. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ambulanza con codice rosso, ma da quanto si apprende fortunatamente non rischia di morire. Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 22 quando un passante ha notato un uomo sanguinante appoggiato al muro della metro. Era ferito. Subito ha dato l'allarme ed è accorso il personale di vigilanza.

Il 38enne accoltellato soccorso con codice rosso

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento per una persona che aveva ferite d'arma da taglio, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che lo ha preso in carico e lo ha trasportato in ospedale con codice rosso. Arrivato al pronto soccorso del San Giovanni Addolorata, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Sono intervenuti sulle ferite d'arma da taglio all'addome, fortunatamente i fendenti non hanno provocato lesioni mortali. Da quanto si apprende il trentottenne è grave, ma non rischia di morire.

Indaga la Polizia

Presenti sul luogo dell'accoltellamento gli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati San Giovanni e Celio, che indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. I poliziotti cercano di risalire a chi ha compiuto il gesto, che potrebbero essere uno o più aggressori. Gli agenti ascolteranno la vittima, quando sarà possibile. Hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di zona, che passeranno al vaglio, per cercare di capire se abbiano immortalato la scena, oppure il passaggio di persone sospette, possibili autrici dell'aggressione.